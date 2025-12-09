Miss Universo Jamaica Refuta Versión de Chile Sobre Presunto Abandono a Gabrielle Henry

Miss Universo Jamaica agradeció a Miss Universo por su "inquebrantable apoyo" durante el tiempo en que Gabrielle Henry ha estado hospitalizada, lo que desmentiría la versión de Inna Moll, representante de Chile, quien acusó a la organización de no atender a Henry como debiera: "la organización ni siquiera se ha dedicado a irla a ver al hospital", declaró.

Gabrielle Henry ha estado hospitalizada en Tailandia desde el 19 de noviembre, día en que sufrió una caída de la plataforma, en la ronda preeliminar de vestido de noche de la edición 2025 del concurso. Desde entonces, la participante de Jamaica ha estado recuperándose en el hospital Paolo Rangsit.

Miss Universo Jamaica desmiente a Inna Moll, Miss Chile

Tras las innumerables polémicas en que se ha visto envuelta Miss Universo, y días después de que la representante de Chile, Inna Moll, asegurara que los organizadores de Miss Universo ni siquiera la habían ido a visitar, los organizadores jamaiquinos publicaron un comunicado en el que aseguran lo contrario.

En el texto publicado, Miss Universo Jamaica agradece a la Organización Miss Universo "por su inquebrantable apoyo durante este tiempo". De manera particular, envió un mensaje a Raúl Rocha Cantú, a Mario Bucaro y a María José Unda "por su excepcional atención, asistencia y su constante comunicación mientras Henry estuvo hospitalizada en Tailandia".

Cuál es el estado de salud de Gabrielle Henry, tras reporte de hemorragia intracraneal

El documento agrega actualizaciones sobre el estado de salud de Henry, quien de acuerdo con la información "ha expresado su optimismo y gratitud durante este período". Según lo publicado, Henry "espera con ansias regresar a casa y ver a todos pronto".

Del mismo modo, la organización Miss Universo Jamaica aseguró sentirse "aliviada y alentada" por la constante mejoría, y adelantó que "espera darle la bienvenida pronto" a la reina de belleza.

Este lunes por la madrugada, Raúl Rocha y Miss Universo compartieron un parte médico en el que dieron a conocer que Gabrielle presentaba una fractura y hemorragia intracraneal, además de múltiples cortes y laceraciones, incluyendo heridas en la barbilla y un pie.

Según la información difundida, después de la caída, Henry perdió el conocimiento y debió ser ingresada a la Unidad de Cuidados Intensivos, donde ha permanecido bajo vigilancia neurológica y monitoreo permanente.

El nuevo reporte asegura que Gabrielle Henry, Miss Universo Jamaica 2025, ha presentado "avances alentadores en su recuperación" y, aunque no compartieron la fecha, mencionaron que podría recibir el alta hospitalaria en los próximos días.

