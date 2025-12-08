Jimmy Kimmel Gana la Batalla: ABC lo Mantiene al Aire hasta 2027

Jimmy Kimmel continuará en la parrilla nocturna de ABC por lo menos hasta 2027. El comediante firmó una extensión de contrato por un año más, una decisión que llega después de la suspensión temporal de Jimmy Kimmel Live! el pasado septiembre, cuando la cadena retiró el programa del aire en medio de presiones políticas provenientes de la Casa Blanca, según confirmaron medios estadounidenses.

La pausa, que tomó por sorpresa al público y a la industria, ocurrió el 17 de septiembre, luego de que Kimmel criticara abiertamente la respuesta del entonces presidente Donald Trump al asesinato del activista ultraconservador Charlie Kirk. Las tensiones aumentaron cuando el presidente de la Comisión Federal de Comunicaciones (FCC), Brendan Carr, aliado de Trump, amenazó con revocar las licencias de las estaciones afiliadas a ABC si la cadena no tomaba medidas contra el presentador.

¿Qué pasó con Jimmy Kimmel?

La reacción fue inmediata: organizaciones, figuras públicas y audiencias denunciaron el caso como un ataque directo a la libertad de expresión. ABC terminó reinstalando a Kimmel apenas una semana después, el 23 de septiembre, con un regreso que marcó récord: 6.3 millones de espectadores, la emisión más vista del programa en una década.

En el monólogo que desató la controversia, Kimmel ironizó sobre el movimiento MAGA, señalando que habían intentado “lo imposible para mostrar al tipo que mató a Charlie Kirk como si no fuera uno de ellos, aprovechando además para capitalizar el momento políticamente”.

La polémica, lejos de afectarlo, elevó su popularidad. Una encuesta de YouGov y The Economist realizada en octubre lo colocó incluso cuatro puntos por encima del presidente Trump en opinión pública.

Trump, que había celebrado la cancelación del programa afirmando que Kimmel “no tiene talento”, reaccionó con sorpresa al enterarse de que ABC volvía a emitirlo.

Con su nuevo contrato firmado, Kimmel asegura su presencia en la televisión nocturna por al menos dos años más, consolidándose como una de las voces más influyentes, y polémicas, del entretenimiento estadounidense.

