Libre Corazón: La Gira de Ángela Aguilar que se Transformó en Un Viaje de Resiliencia

Ángela Aguilar continúa recorriendo Estados Unidos con su gira Libre Corazón. La intérprete de regional mexicano está por ofrecer su cuarto concierto en California, después de haber visitado Texas y Arizona y previo a su paso por Oklahoma. En medio de las críticas que sigue recibiendo por su matrimonio con el cantante Christian Nodal, la hija de Pepe Aguilar explicó que su tour ha sido un viaje de resiliencia en medio de las críticas.

La gira de Ángela Aguilar por Estados Unidos comenzó el 6 de noviembre en Dallas, Texas, y terminará el próximo 13 de diciembre en Las Vegas, Nevada. Mientras continúa presentándose ante sus fans, que son para ella "una caricia al alma" ante "una corriente muy grande de gente que piensa cosas no tan buenas de mí".

Libre Corazón: un viaje de resiliencia

La gira de Ángela Aguilar no solo tiene el objetivo de dar a conocer su producción discográfica más reciente, también ha sido de gran ayuda para las comunidades migrantes en Estados Unidos. Desde un inicio, la cantante se comprometió con donar parte de sus ganancias a quienes tienen problemas con el tema migratorio.

Sin embargo, este momento de su carrera también ha representado un momento de crecimiento personal. En entrevista con Los Ángeles Times, la hija de Pepe Aguilar compartió cómo este recorrido fortaleció su confianza y su capacidad para seguir adelante, pese al ruido externo.

De acuerdo con sus declaraciones, Libre Corazón le ha ayudado a resolver dudas, miedos y situaciones en las que no sabría qué hacer: "Y creo que justamente lo más importante que me ha enseñado esta gira es la resiliencia. El estar aquí tiene mucho de ello y estoy muy contenta porque sigue siendo por la música al final del día"

La cantante concluyó que el ruido a su alrededor le ayudó a darle más valor a la música.

Durante la charla, la intérprete de 22 años dijo estar consciente de cuánto debe cuidar su forma de hablar y vestir porque tiene muchos ojos encima y le gustaría ser un buen ejemplo: "Creo que es muy importante enseñarle a las niñas y a todas las personas que me siguen que lo más importante es sentirte segura de ti misma, de tu corazón, de saber quién eres. Y creo que esta gira justamente es eso: es contra el miedo, seguir adelante".

Ángela Aguilar reafirmó cuánto cuida su salud mental, cuánto ha aprendido a evitar ser egoísta; aseguró que ha aprendido que "hay problemas mucho más grandes que los que uno tiene en casa y hay gente que sí la está pasando verdaderamente mal".

Finalmente, la esposa de Christian Nodal tomó la palabra para hacer ver el valor de todas las personas "por encima de lo que dice la gente, por encima de lo que el mundo puede creer".

