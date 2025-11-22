Pepe Aguilar Pide Parar el "Argüende" Entre "Chavas": "Todos Estamos en el Mismo Barco"

La confirmación del noviazgo entre Ángela Aguilar y Christian Nodal, en junio de 2024, provocó un terremoto mediático que continúa. Desde entonces y hasta ahora una de las víctimas colaterales de la divulgación pública de la relación fue Pepe Aguilar, a quien el público reclamó luego de la publicación de la relación en la revista Hola. Aunque al inicio, el intérprete aseguraba que no escuchaba las críticas, ahora habría pedido un alto a los ataques y la rivalidad entre mujeres jóvenes.

El patriarca de la dinastía Aguilar ha sido cuestionado en diversas ocasiones sobre la relación entre Nodal y Aguilar. Meses después de la boda, dijo no veía programas de espectáculos y que no escuchaba las críticas que la pareja recibía en redes sociales: "Se necesitan dos para bailar. Yo no bailo lo que bailan en las redes sociales. No me interesa la opinión de gente que no conozco".

Pepe Aguilar pide alto al "argüende" entre "chavas"

Este fin de semana, Ángela Aguilar se presentó en el Paso Texas, como parte de su tour Libre Corazón, en donde estuvo acompañada por sus padres, Pepe Aguilar y Aneliz Álvarez, y por su esposo Christian Nodal. En este contexto se viralizó en redes sociales un audio en el que lanza una crítica a los ataques entre mujeres.

Según el cantante, "estadísticamente México es el que más se acaba a sus compatriotas"; pero su crítica no se centró en las agresiones entre connacionales, sino que pidió que pronto "los mexicanos, especialmente las mexicanas, dejen de fregarse entre sí. Está bien loco que las chavas se acaben a las chavas". Finalmente agregó:

Les voy a decir la verdad: en datos duros, en redes sociales, los hombres no somos tan argüenderos como las mujeres. Y está bien loco.

La relación entre Christian Nodal y Ángela Aguilar data de 2018, cuando ambos eran adolescentes y se limitaba a "un amor platónico". Sin embargo, sus nombres han estado en el ojo público desde el lanzamiento de la canción Dime cómo quieres (2020), tema que cantaron en vivo en mayo de 2023 en el escenario del Foro Sol de la Ciudad de México.

Un año después, en mayo de 2024, comenzaron los rumores de una posible relación. Los intérpretes fueron vistos en Roma; posteriormente, Christian Nodal confirmó que comenzaron a salir el 14 de mayo y que el 29 de mayo de ese mismo año tuvieron una boda espiritual. Se casaron por el civil el 24 de julio de 2024 en Morelos, México.

Nodal y Cazzu confirmaron su ruptura el 23 de mayo de 2024.

