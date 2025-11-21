Así Se Armaba la Fiesta: DJ del Baby’O Revela las Canciones Con las Que Encendía las Noches

Durante casi cinco décadas, el Baby’O recibió turistas, celebridades, gente local y fieles a la vida nocturna que se encontraban bajo una misma regla: crear un ritual nocturno que mantuviera viva la fiesta a través de la música. Si alguien lo entendió fue Luis Ortega, el DJ que creó el ADN sonoro del lugar más famoso de Acapulco, después de La Quebrada y El Cici. Este es su playlist definitivo para encender las noches al ritmo de música disco.

A propósito del estreno del documental La Noche Eterna del Baby'O, revisitaremos el club más icónico de Acapulco a través de sus memorias, sus emociones, y de las canciones con las que su primerísimo DJ solía encender las mágicas noches de El Puerto.

El DJ como psicólogo de la pista

Luis Ortega fue el creador del concepto musical del Baby'O. Estuvo al frente de la controladora del famoso club durante casi una década. Para Ortega, crear el ambiente requería más que técnica: necesitaba ser el psicólogo de la multitud para identificar qué canción los llevaría a la pista.

Pero ademas de psicólogo, el DJ debía ser ultraobservador. El secreto para saber si la música estaba funcionando eran los pies: "Cuando uno mueve el pie quiere decir que le está gustando lo que se está tocando. Del pie sigue la pierna, y de la pierna el cuerpo… ¡y gloria! Te avientas a la pista a bailar", recuerda.

El Baby'O encantaba por su misterio pero mucho más por su pista de baile. Personalidades de la talla de Verónica Castro, Ilse, Mimí o Mariana Yazbek asistían para dejarse llevar por el ritmo. Y no solo ellas, la mayoría de los asistentes iban a bailar, a relajarse y porque querían ser parte de una leyenda que estaba al nivel de Studio 54 o del Paradise Garage, las mejores discotecas del mundo de ese momento.

En el Baby'O se tocaron solo éxitos recién lanzados, o que aún no se escuchaban ni siquiera en la radio. Ejemplo de ello fue September, de Earth, Wind & Fire: "Me llegó el disco promocional en 1979. Cuando la puse, la bailaron sin conocerla. La puse cuatro veces esa noche".

La cabina del Baby'O se convirtió en un punto de peregrinación para celebridades. Una de ellas fue Rod Stewart quien le pidió a Ortega el tema You Are In My System, de Robert Palmer. De acuerdo con el DJ, "la primera vez que Stewart pisó Acapulco, subió porque quería la canción". Como "curiosamente" la tenía, la puso y el tema los conectó en ese momento, relató quien asegura ser compadre de Verónica Castro.

Las canciones que encendían las noches del Baby’O

Si quieres vivir una noche eterna como la del Año Nuevo de finales de los 90, cuando la fiesta del Baby'O empezó el 31 de diciembre y terminó hasta el primero de enero a las 12 del día, a continuación de damos una lista de temas esenciales, que te transportarán en cuestión de segundos a la discoteca más icónica de El Puerto.

Listo o no, te dejamos las canciones más famosas para bailar al ritmo de Luis Ortega, DJ del Baby'O, quien encendía la noche, llevaba al público a moverse sin control y armaba una fiesta tremenda en la que todos brillaban como bola disco.

Night Fever, de los Bee Gees Got to be Real, de Cheryl Lynn The Emotions, de Best of My Love Can't Get Enough With Your Love, de Barry White I'm Your Boogie Man, de KC and the Sunshine Band September, de Earth Wind & Fire Can't Take My Eyes Off You, de Boys Town Gang My Everything, de Barry White Macho man, de Village People Boogie Wonderland, de Earth Wind & Fire The Heaven Must Have Sent You, de Bonnie Pointer Heaven Must Be Missing an Angel, de Tavares.

Si quieres sentir que tus noches de fiesta son como las del Baby'O, reprodúcelas justo en este orden y nos cuentas.

