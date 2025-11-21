Christian Nodal Responde al Encuentro de Belinda y Cazzu: Su Reacción Incluyó Un Mensaje de Amor

Belinda y Cazzu finalmente se conocieron. Las cantantes tuvieron un encuentro este jueves 20 de noviembre dentro de una premiación a la que también asistió Maluma. Las imágenes de las intérpretes mexicana y argentina, sonriendo y conversando, se publicaron en redes sociales, y de inmediato el encuentro se hizo viral. Minutos después de la primera publicación, Christian Nodal usó sus stories de Instagram para publicar un mensaje que pudo haber sido una respuesta casual.

Tanto Belinda como Cazzu fueron pareja de Christian Nodal, antes de que el cantante se casara con Ángela Aguilar, hija de Pepe Aguilar.

Christian Nodal y Belinda iniciaron su noviazgo en agosto de 2020, este recibió muchísima atención del público, que estuvo al pendiente de cada movimiento de la pareja. Anunciaron su separación a inicios de 2022. Pocos meses después, Christian Nodal fue visto con Cazzu; la cantante argentina y el mexicano se convirtieron en padres en septiembre de 2023 y, ocho meses después, hicieron pública su ruptura. Muy poco tiempo después, Ángela Aguilar divulgó que tenía una relación con Nodal.

El esperado encuentro entre Belinda y Cazzu

Los usuarios de redes sociales hicieron viral el documentado encuentro entre Belinda y Cazzu. Aunque las cantantes no se conocían, la relación que mantuvieron con el pionero del mariacheño provocó que el público hiciera comparaciones. Tras el rompimiento de Cazzu y Nodal y la publicación del tema 'Con otra', Belinda tuvo un primer acercamiento público, al comentar el video de la canción: "Increíble, La Jefa. Temazo".

Entonces comenzaron los rumores de un posible 'junte' musical, en el que los fans de Cazzu y Belinda podrían escucharlas en una misma canción. Aunque los usuarios de redes sociales se pusieron eufóricos con el rumor, Cazzu se apresuró a desmentirlo: "Siento que lo de Beli, la gente lo mueve de una forma más morbosa. No me gustaría alimentar el morbo. Siento que esas son conexiones que se tienen que dar con la música, que a veces se dan y a veces no, y está bien".

Christian Nodal responde al viral 'junte'

Poco tiempo después de que se viralizara la foto de Cazzu y Belinda, el cantante de De los Besos Que Te Di tomó su celular para hacer un par de publicaciones. Mientras la foto de las cantantes acaparaba el scroll de Instagram, al ser retomada por medios de comunicación, influencers y fans, el intérprete mexicano tomó sus stories para publicar un par de imágenes que incluían mensajes de amor.

La primera imagen fue un video en el que se le ve a Ángela Aguilar bailando sobre el escenario. El clip, tomado tras bambalinas, estuvo acompañado de emojis de estrellas, corazones y rosas, además de una mención a su esposa.

La segunda fue protagonizada por Nodal, quien se tomó una selfie usando una gorra con la palabra "amor", escrita con ocho 'os', que haría referencia al momento que se difundió el día de la boda de la pareja, que coincidió con la ceremonia de los Premios Juventud, cuando Ángela Aguilar ganó las categorías La Mezcla Perfecta y Mejor Fusión Regional Mexicana. Después de mencionar: "Yo gané", Nodal se acercó a la cámara para mandar un beso, entonces Angela Aguilar grito: "Amor". Con ocho 'os'.

