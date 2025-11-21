Quién Fue Spencer Lofranco: Actor Que Murió a los 33 años y Cuyo Fallecimiento Es Investigado

El actor canadiense Spencer Lofranco falleció el martes 18 de noviembre a los 33 años. Conocido por sus papeles en las películas Unbroken de Angelina Jolie y Gotti protagonizada por John Travolta, el actor murió sin que hasta ahora se conozca la razón de su fallecimiento, que está siendo investigado por las autoridades.

El encargado de informar sobre la muerte de Spencer Lofranco fue su hermano, Santino Lofranco. A través de una publicación en Facebook, Santino se despidió de su hermano, a quien llamó "la leyenda". Santino anotó "Mi hermano. Viviste una vida con la que pocos pueden soñar. Cambiaste la vida de muchas personas y ahora estás con Dios. Siempre te amaré y te extrañaré, Oso. Descansa en paz".

Spencer Rocco Lofranco acababa de cumplir 33 años. Aún se desconoce la causa de su fallecimiento.

Quién Fue Spencer Lofranco

Spencer Lofranco nació el 18 de octubre de 1992 en Toronto, Canadá. Además de su participación en las cintas Unbroken (2014) y Gotti (2018), también actuó en At Middleton (2013), en Jamesy Boy (2014), Dixieland (2015), Home (2015) y King Cobra (2016).

En At Middleton actuó al lado de Andy García y Vera Farmiga. Su primer protagónico fue en Jamesy Boy, en la que dio vida al adolescente James Burns. Otro de los grandes logros que obtuvo fue ser dirigido por Angelina Jolie en Unbroken. Su última aparición en la pantalla fue en la película Gotti de 2018, historia protagonizada por John Travolta, y en la que también participó Kelly Preston.

