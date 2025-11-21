Felicitaciones a Fátima Bosch: Así Reaccionan al Triunfo de México en Miss Universo 2025

Fátima Bosch se coronó como Miss Universo en la edición 74 del concurso de belleza. La mexicana, nacida en Teapa, Tabasco, dominó la competencia hasta que finalmente se hizo acreedora de la corona, que le colocó la danesa Victoria Kjær Theilvig. A propósito de su triunfo, la presidenta Claudia Sheinbaum, reinas de belleza mexicanas y la familia de la participante la felicitaron por haber logrado el triunfo.

Tras semanas de polémicas, este jueves 20 de noviembre se dio a conocer que la mexicana Fátima Bosch fue la ganadora de Miss Universo 2025. Después de la coronación, Bosch usó sus redes sociales para comunicarle a sus seguidores cómo se sentía por estar viviendo un sueño que llevó en su corazón por años. La tabasqueña aseguró que hoy había confirmado "que lo que Dios tiene destinado para ti, ni la envidia lo para, ni el destino lo aborta, ni la suerte lo cambia".

La tabasqueña traerá la corona a México desde Tailandia, donde se realizó la edición 74 del concurso de belleza. Bosch se impuso a las más de 120 participantes, primero logró avanzar la primera ronda de 30 finalistas, después avanzó al top 12, se colocó entre las cinco seleccionadas, hasta que la competencia se definió entre México, Tailandia y Venezuela.

Felicitaciones a Fátima Bosch

Las reinas de belleza mexicanas fueron de las primeras en emitir sus comentarios a propósito del triunfo de Fátima Bosch como Miss Universo. Lupita Jones colocó en sus stories una imagen de la ganadora, junto a la leyenda "Felicidades, México", Ximena Navarrete celebró que la tabasqueña trajera la cuarta corona de Miss Universo a México y Andrea Meza, quien también fungió como jurado de Miss Universo 2025, enfatizó que la ganadora era su paisana.

El director de Miss Universo México, Jorge Figueroa, también se sumó a las felicitaciones.

El presidente de Miss Universe, Raúl Rocha, reposteó una publicación de la actriz Geraldine Bazán.

La mamá de Fátima Bosch, Vanessa Fernández Balboa también usó Instagram para felicitar a su hija: "Tienes la gran responsabilidad de representar a todo un país, y estoy segura que lo harás excelente, porque una de las cosas que más admiro en ti, es tu disciplina y entrega. Gracias por esta alegría tan grande que nos das a la familia y a todo Tabasco. Esto parece un sueño, el Miss Universo que veía siempre en la tele, ahora lo veré en vivo, viendo a mi hija gritar México. Qué orgullosos estamos de ti"

El papá de Fátima, Bernardo Bosch Hernández, también habló del triunfo de la mexicana: "Ver a tu hija crecer es grandioso", mencionó. Se dijo orgulloso de su hija y se confesó admirador de ella, a quien calificó como "luchadora, campeona, y determinada".

En su conferencia de prensa matutina, la presidenta Claudia Sheinbaum habló de la coronación; aunque no criticó profundamente el concurso, sí mencionó que Miss Universo "siempre tiene su cuestionamiento". Sin embargo, señaló: "A mí me gustó de ella que levanta la voz en un momento en donde siente que hay una injusticia, y es un ejemplo en ese momento porque es lo que tiene que ver con el concurso".

Mencionó que había visto el video de los tabasqueños celebrando y que para ella Fátima Bosch representaba "un ejemplo para todas y todos los mexicanos. Y para las mujeres". Finalmente agregó: "Es un ejemplo de que cuando hay una injusticia —y particularmente para las mujeres— hay que levantar la voz.

