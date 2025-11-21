Sheinbaum Da Mensaje por Triunfo de Fátima Bosch en Miss Universo 2025

Hoy, 21 de noviembre de 2025, durante la conferencia de prensa matutina, de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, envió felicitaciones por su triunfo a Fátima Bosch, quien ganó la corona de Miss Universo 2025.

La titular del Ejecutivo Federal le mandó felicitaciones y resaltó que la reina de belleza no se queda callada ante injusticias y "levanta la voz".

¡Muchas felicidades a ella! Siempre tiene su cuestionamiento (el concurso) pero no vamos a entrar en ese debate, pues todo lo que tiene que ver que ella levanta la voz en un momento en donde siente que hay una injusticia contra ella y es un ejemplo.

Video: Fátima Bosch Gana Miss Universo 2025 y Da Su Cuarta Corona a México

Noticia relacionada: La Mexicana Fátima Bosch Gana Miss Universo 2025.

De igual manera, en N+ te compartimos qué compartió la mexicana coronada como Miss Universo 2025 en ¿Qué Dijo Fátima Bosch Luego de Ganar Miss Universo 2025? Este Mensaje Dio la Reina de Belleza.

La modelo, quien es originaria de Tabasco, actualmente tiene 25 años, a lo largo de su participación fue querida en redes sociales por sus seguidores y por varios mexicanos, quienes a la distancia le mostraron su apoyo con publicaciones e imágenes en Facebook, Instagram o X.

En breve más información.

Historias recomendadas:

FBPT