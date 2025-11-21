"Todos Hemos Luchado Con la Báscula": Maite Perroni Envía Mensaje Para Frenar Críticas

Maite Perroni, cantante y actriz mexicana conocida por su paso en RBD, ha vuelto a acaparar la atención de los medios. Esta vez por un contundente mensaje que compartió en sus redes sociales, tras recibir críticas a su cuerpo Los comentarios negativos surgieron a raíz de un conjunto de fotos que se viralizaron, el día en que la cantante y Christopher Uckermann visitaron El Salvador.

La intérprete mexicana recibió todo tipo de comentarios en redes sociales, a partir de las imágenes que incluso fueron retocadas digitalmente. En mayo de 2023, Maite Perroni se convirtió en madre por primera vez; ella y su esposo, Andrés Tovar anunciaron su primer embarazo en enero de ese mismo año. En este 2025, la hija de la pareja, que fue bautizada con el nombre de Lía, cumplió dos años.

Maite Perroni frena críticas a su cuerpo

Después de que usuarios de redes sociales señalaran que Maite Perroni "ya no lucía como antes", la también actriz decidió levantar la voz y emitir un contundente mensaje en torno a la presión social que hombres y mujeres experimentan en torno a su cuerpo.

La intérprete de Ser o Parecer utilizó su papel como figura pública para darle visibilidad a un tema tan ampliamente criticado y discutido: el body shaming. La cantante de RBD mencionó que las críticas a su cuerpo la llevaron a reflexionar cómo afrontar las voces que hablaban de ella y su cuerpo. Finalmente tomó la decisión enviar un mensaje de aceptación personal y deconstrucción social.

Qué dijo Maite Perroni

Más allá de victimizarse o guardar silencio, Maite Perroni eligió abrir una conversación profunda sobre los estándares de belleza, sobre todo después de haber vivido un cambio tan trascendental como el de convertirse en madre. Desde mayo de 2023, la actriz y cantante ha expresado que su prioridad actual es disfrutar tanto su maternidad como a su hija, Lía.

En su mensaje, Perroni no se conformó con compartir su peso actual (72 kg), sino que irónicamente mencionó "y eso que no me han visto cuando pesaba 94". La cantante de RBD se mostró incrédula de tener que tratar el tema de su peso en redes sociales, sobre todo cuando "en el mundo y en nuestro país evidentemente están pasando cosas que sí son importantes". Una vez más con ironía, reprochó que las personas analicen su cuerpo "como si se tratara de un informe financiero".

Finalmente, Maite Perroni lamentó que los seres humanos estemos más ocupados en nuestra apariencia que en conocernos de manera personal. Reconoció que en esta sociedad "nunca se es suficiente", ni en términos de belleza, inteligencia, talento, trabajo o delgadez. Agregó que "cada cuerpo tiene una historia que contar" y, con base en eso, ella eligió agradecer al suyo por haberle dado la oportunidad de dar vida.

Nuestro verdadero poder realmente está en poder aceptar cada una de las etapas de la vida. Está en poder abrazar nuestros procesos con amor.

En el clip, Maite Perroni pidió a sus seguidores nunca permitir que "la opinión de los demás defina su valor".

Perroni saltó a la fama con RBD, el fenómeno musical y televisivo que marcó a toda una generación a principios de los dos miles. Desde entonces, ha construido una carrera sólida como solista, actriz y emprendedora. Y ahora como madre

