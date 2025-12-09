Aislinn Derbez Vuelve a Redes Tras la Muerte de su Madre, Así fue su Regreso

Aislinn Derbez atravesó el duelo de su madre en compañía de su familia, amigos y seguidores. La actriz, modelo y presentadora compartió las actividades que tuvo el fin de semana pasado, en compañía de su hermano, Vadhir Derbez, y de su stylist, Jessica Marmolejo. Tras la muerte de su mamá, Gabriela Michel, la mexicana volvió a sus redes sociales, así fue su regreso

La actriz de doblaje mexicana Gabriela Michel murió el pasado 24 de noviembre, a los 65 años, según confirmó la Asociación Nacional de Intérpretes, luego de horas de rumores. La mamá de Aislinn Derbez prestó su voz para los personajes de:

Samantha Jones en Sex and the City

La Reina Clarion en Tinker Bell

Primavera en La bella durmiente

Alma Hodge en Esposas desesperadas

Maureen Robinson en Perdidos en el espacio

Eloise Hawking en Lost

Marva Kulp Jr en Juego de gemelas

Madre Naturaleza en Santa Cláusula 2 y Santa Cláusula 3: Complot en el polo norte

Rhiannon Lawrence en Aprendiendo a vivir

Aislinn Derbez vuelve a redes tras la muerte de su mamá

Varios días después del anuncio del fallecimiento de Gabriela Michel, la hija de Eugenio Derbez regresó a sus redes sociales, tras haberse tomado unos días para asimilar el duelo.

Más de dos semanas después de la noticia, la stylist Jessica Marmolejo compartió un grupo de fotografías en las que es posible advertir a Aislinn Derbez, así como a Vadhir Derbez y a un grupo más amplio de personas.

De acuerdo con la publicación de Marmolejo, un grupo de seguidores de La Magia del Caos se reunieron en un encuentro que ayudó a los asistentes a abrir un espacio de introspección, antes del cierre de año.

El retiro se realizó en San Miguel de Allende, Guanajuato, y llevó por nombre La Raíz, proceso guiado por el experto en conciencia y meditación, Nirdosh Kohra. En este evento, se habló de la importancia de la presencia, la suavidad, la contención y el acompañamiento emocional. Aislinn usó su cuenta de Instagram para dejarle un mensaje al guía:

Gracias, Nirdosh, por cada una de tus enseñanzas en este retiro, por hacer que tantas personas vivan de mejor manera y por seguir creando estos espacios de la mano de nosotras mismas. Sin ti no habría sido lo mismo.

Aislinn Derbez y su podcast lograron convocar a un grupo nutrido de personas, y ella misma no podía perderse esta vivencia de tres días. En palabras de Aislinn se trató de "más de 50 personas que le dieron el sí a vivir una transformación que les va a acompañar toda su vida".

El 24 de noviembre pasado, la conductora mexicana informó que su mamá había muerto de un infarto y pidió a sus seguidores la oportunidad de vivir su duelo en paz.

