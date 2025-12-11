Nuevo Padrón de Telefonía: ¿Qué Números Celulares Serán Desactivados a Partir de 2026?

La Comisión Reguladora de Telecomunicaciones (CRT) publicó esta semana los lineamientos para la identificación de todas las líneas telefónicas móviles en el país, una medida con la que buscan acabar con el anonimato que, según el gobierno, facilita que usen este servicio para cometer delitos.

Dicha regulación permitirá que, a partir del próximo 9 de enero de 2026, cada línea telefónica móvil existente en el país esté vinculada a una persona física o moral.

Con la emisión de estos lineamientos se formaliza el registro que ya realizan los operadores telefónicos para el servicio de pospago, una medida que, de acuerdo con la CRT, se alinea con las mejores prácticas internacionales para restablecer la confianza en la telefonía celular.

"El Pleno de la CRT aprobó por unanimidad el nuevo proceso normativo para iniciar en el territorio nacional la vinculación de líneas telefónicas móviles a personas físicas o morales, luego de integrar los comentarios y observaciones resultado de la Consulta Pública", detalló en un comunicado la CRT.

¿Cómo vincularán líneas de telefonía a usuarios?

Según los lineamientos, que entraron en vigor el pasado martes 9 de diciembre —día de su publicación en el Diario Oficial de la Federación (DOF)—, los documentos de identidad para asociar las líneas telefónicas a una persona física serán:

Credencial de elector o pasaporte

CURP

La información será recabada y resguardada por las empresas de telefonía celular, "tal como hoy lo hacen para el servicio de pospago".

¿Qué pasa si no registro mi número telefónico?

A partir del 9 de enero, todas las líneas telefónicas móviles deberán estar asociadas a una persona física o moral; de no hacerlo, ocurrirá lo siguiente:

Transcurridos ciento veinte días hábiles posteriores al plazo previsto, los proveedores del servicio de telefonía móvil deberán deshabilitar el servicio de toda línea telefónica que no se encuentre vinculada a un titular.

Lo anterior conforme a lo previsto en el artículo Trigésimo Transitorio de la Ley en Materia de Telecomunicaciones y Radiodifusión.

¿Cómo sé si mi línea ya está vinculada?

Previo al plazo establecido, los proveedores del servicio de telefonía móvil deberán enviar una notificación por SMS y otros medios a todas sus líneas telefónicas móviles que se encuentren habilitadas y no vinculadas a un titular, al menos una vez por semana, mientras no se realice su vinculación.

La notificación a que hace referencia el presente artículo contendrá la siguiente leyenda: "RECUERDA QUE DEBES VINCULAR TU LÍNEA".

