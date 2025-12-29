Concierto en el Zócalo CDMX Mañana 30 de Diciembre 2025: ¿Qué Artistas Estarán en el Evento?

El Festival de Luces de Invierno continúa realizándose en el Zócalo de la Ciudad de México (CDMX) con diferentes eventos y actividades, y si aún no tienes planes para este martes, acá en N+ te decimos qué conciertos habrá este 30 de diciembre de 2025 y qué artistas van a estar presentes.

Si estás buscando qué hacer durante estos días de las festividades decembrinas y vacaciones en una nota previa te contamos quiénes se presentarán este lunes en la Plaza de la Constitución del Centro Histórico, además de los eventos que hay en Paseo de la Reforma y en cada alcaldía.

¿Qué evento hay en el Zócalo el 30 de diciembre?

Este martes, capitalinos y turistas podrán disfrutar de cinco conciertos en el Zócalo de diferentes géneros musicales, los cuales forman parte del Festival Luces de Invierno 2025, que se está realizando desde el pasado 20 de diciembre y hasta el próximo 4 de enero de 2025.

Video. Festival Luces de Invierno en el Zócalo CDMX: Luces, Conciertos y Un Túnel Iluminado; ¿Hasta Cuándo Estará?

Noticia relacionada. De México a Francia: Lista Completa de DJ’s que Estarán en Concierto Fin de Año 2025 en Reforma

A diferencia de otros días, no hay programadas obras de teatro o lecturas de cuentos, sin embargo las personas pueden aprovechar la ocasión para comprar artesanías mexicanas y nochebuenas, así como admirar el nacimiento monumental, los árboles navideños y caminar por el túnel de luz más grande de México, con una dimensión de 150 metros de largo.

¿Quiénes estarán en el Zócalo mañana 30 de diciembre?

La cartelera del Zócalo CDMX para este martes 30 de diciembre tendrá conciertos para todos los gustos, pues contará con diferentes tipos de música, desde electrónica hasta ska, siendo los protagonistas de la noche la banda mexicana Las Víctimas del Dr. Cerebro.

"Una de las bandas más emblemáticas del rock mexicano con más de tres décadas de trayectoria, llegan al Zócalo con una presentación que combina rock, ska y una puesta en escena que rompe con lo convencional", publicó la Secretaría de Cultura de CDMX.

Estos son los artistas y bandas que estarán en el Zócalo CDMX este martes:

DJ Heros

Rude Times (Selección Cuicatl)

Los Korukos

Out of Control Army

Las Víctimas del Dr. Cerebro

Noticia relacionada. ¿El 31 de Diciembre Abren los Bancos en México? Así Trabajan Sucursales el Último Día del 2025

Video. Capitalinos Disfrutan la Verbena Navideña y el Túnel de Luces en el Zócalo CDMX

Horarios de los conciertos en el Zócalo este 30 de diciembre

Los conciertos iniciarán a las 3 de la tarde y terminan alrededor de las 9 de la noche, eso quiere decir que el evento en el Zócalo de este 30 de diciembre va a tener una duración de seis horas, aproximadamente. Estos son los horarios en los que se presentará cada artista:

DJ Heros: De 15:00 a 15:55 horas Rude Times (Selección Cuicatl): De 16:00 a 16:45 horas Los Korukos: De 17:05 a 17:55 horas Out of Control Army: De 18:15 a 19:10 horas Las Víctimas del Dr. Cerebro: De 19:30 a 21:00 horas

Recuerda que los conciertos en el Zócalo CDMX son para toda la familia y completamente gratuitos, a excepción de los productos que venden los artesanos mexicanos. Para consultar el resto de actividades te recomendamos mantenerte pendiente de las noticias de N+ o checar la Cartelera CDMX.

Historias recomendadas