¿Quién Estará Gratis en el Zócalo CDMX Este 29 de Diciembre? Actividades y Horario del Concierto

El año está por terminar y para aprovechar al máximo las vacaciones decembrinas, acá te decimos qué evento hay en el Zócalo CDMX este lunes 29 de diciembre 2025, las actividades que habrá y quién estará dando concierto en vivo gratis en la explanada del Centro Histórico de la Ciudad de México.

Las actividades que hay en el Zócalo se deben a la temporada navideña y de fin de año, por eso en una nota ya te dijimos quién se presenta en la plancha de la Plaza de la Constitución este domingo 28 de diciembre 2025, pues varios artistas darán concierto gratis y durante varias horas.

¿Qué evento y actividades hay en el Zócalo hoy?

Para este domingo 29 de diciembre y desde hace varios días lo que hay en el Zócalo es el Festival de Luces de Invierno CDMX, donde miles de personas acuden a ver las luces navideñas y demás cosas que el Gobierno de la Ciudad de México le preparó a los capitalinos.

Como ya empieza a hacerse costumbre cada año, la verbena navideña en el Zócalo cuenta con varias actividades, como conciertos en vivo y todo lo siguiente alusivo a la Navidad y el Día de Reyes:

Tres árboles navideños iluminados, decorados con nochebuenas provenientes del Suelo de Conservación.

14 esculturas lumínicas con motivos navideños y de juguetes tradicionales mexicanos.

Túnel de Luz Monumental, considerado el más grande de México, con una dimensión de 150 metros de largo por 20 metros de ancho.

Nacimiento Monumental.

120 expositores dedicados a la venta de artesanías mexicanas.

¿Quién va a estar hoy en el Zócalo CDMX 28 de diciembre 2025?

Para este lunes se presentan varios artistas en la plancha del Zócalo. De acuerdo con la cartelera de actividades del Gobierno de la Ciudad de México habrá cinco conciertos que la gente va a poder disfrutar totalmente gratis. A continuación te decimos quién tocará en la Plaza de la Constitución:

Sonido Rumba Tropical.

Sr Dinamita.

Mexamorphosis.

Renee.

The Altons.

¿A qué hora es el concierto en el Zócalo CDMX hoy en vivo?

Los concierto en el Zócalo CDMX de hoy 28 de diciembre inician a las 15:00 horas (tiempo del centro de México) y terminan alrededor de las 21:00 horas de la noches, eso quiere decir que el evento va a tener una duración de seis horas, aproximadamente. Para que no te pierdas a ningún artista, acá te dejamos el horario de todos los que van a cantar:

Sonido Rumba Tropical: De 15:00 a 15:55 horas. Sr Dinamita: De 16:00 a 16:45 horas. Mexamorphosis: De 17:00 a 17:55 horas. Renee: De 18:15 a 19:15 horas. The Altons: De 19:30 a 21:00 horas.

Con esta información que brinda la cartelera ya se sabe quién va a estar en el concierto del Zócalo hoy 28 de diciembre 2025. Recuerda que la estación Zócalo de la Línea 2 del Metro CDMX está abierta, pues es la más cercana para llegar a la plancha del Centro Histórico.

