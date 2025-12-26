¿No Habrá Servicio? Metro CDMX Anuncia Obras en Estación Chabacano de la Línea 9 a Partir de Hoy

El Metro CDMX informó los detalles de las obras que se realizarán en la estación Chabacano de la Línea 9, que va de Tacubaya a Pantitlán, por lo que pidió a los usuarios tomar sus previsiones para evitar retrasos en sus traslados; esto es lo que harán.

De acuerdo con el titular del Sistema de Transporte Colectivo (STC), Adrián Rubalcava, esto forma parte de las acciones de mejora a la infraestructura del Metro, por lo que dicha intervención comenzará este fin de semana.

(Serán) Con el objetivo de ofrecer espacios más seguros y funcionales para las personas usuarias

¿Qué se hará en la estación Chabacano de la Línea 9?

Las autoridades indicaron que se llevarán a cabo trabajos de renovación de pisos de mármol y juntas constructivas en la explanada de la estación Chabacano de la Línea 9. Por ello, la salida nor-poniente, con dirección a la calle Francisco Ayala, esquina con Eje 3 Sur, permanecerá cerrada los siguientes días de diciembre:

viernes 26

sábado 27

domingo 28

Ojo, porque el resto de los accesos y salidas operan de forma habitual. Por lo tanto, pidieron a los usuarios tomar sus precauciones y agradecieron su colaboración.