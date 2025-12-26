¿No Habrá Servicio? Metro CDMX Anuncia Obras en Estación Chabacano de la Línea 9 a Partir de Hoy
El Metro CDMX informó los detalles de las obras que se realizarán en la estación Chabacano de la Línea 9, que va de Tacubaya a Pantitlán, por lo que pidió a los usuarios tomar sus previsiones para evitar retrasos en sus traslados; esto es lo que harán.
De acuerdo con el titular del Sistema de Transporte Colectivo (STC), Adrián Rubalcava, esto forma parte de las acciones de mejora a la infraestructura del Metro, por lo que dicha intervención comenzará este fin de semana.
(Serán) Con el objetivo de ofrecer espacios más seguros y funcionales para las personas usuarias
¿Qué se hará en la estación Chabacano de la Línea 9?
Las autoridades indicaron que se llevarán a cabo trabajos de renovación de pisos de mármol y juntas constructivas en la explanada de la estación Chabacano de la Línea 9. Por ello, la salida nor-poniente, con dirección a la calle Francisco Ayala, esquina con Eje 3 Sur, permanecerá cerrada los siguientes días de diciembre:
- viernes 26
- sábado 27
- domingo 28
Ojo, porque el resto de los accesos y salidas operan de forma habitual. Por lo tanto, pidieron a los usuarios tomar sus precauciones y agradecieron su colaboración.
Como parte de las acciones de mejora a la infraestructura del @MetroCDMX, se realizan trabajos de renovación de pisos de mármol y juntas constructivas en la explanada de la estación Chabacano, Línea 9, con el objetivo de ofrecer espacios más seguros y funcionales para las… pic.twitter.com/T9Ux6vDb8f— Adrián Rubalcava (@AdrianRubalcava) December 26, 2025