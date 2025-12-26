CDMX se 'Congelará' esta Noche: Activan Doble Alerta por Heladas y Frío Intenso de hasta 1 Grado
N+
Se esperan heladas y que el termómetro oscile entre 1 a 3 grados Celsius en algunas demarcaciones
COMPARTE:
La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil de la Ciudad de México (SGIRPC CDMX) activó la alerta Amarilla y Naranja en algunas demarcaciones de la capital por el pronóstico de bajas temperaturas para la madrugada y mañana del sábado 27 de diciembre de 2025.
De acuerdo con el pronóstico del clima, se espera que entre las 2:00 y las 8:00 horas del sábado el termómetro baje hasta un grado Celsius. También se prevén heladas en la capital del país.
Noticia relacionada: ¿Cuánta Comida Acaba en la Basura luego del Recalentado por Navidad 2025? Alerta por Desperdicio
¿Cómo protegerse del frío y las heladas esta noche?
Por lo anterior, se recomienda a la población proteger niñas, niños, personas de la tercera edad y embarazadas; si se usan calentadores y/o chimeneas, mantener una ventilación adecuada; usar crema para hidratar y proteger la piel del frío, así como mantener el esquema de vacunación actualizado (COVID, influenza y neumococo).
También se sugiere abrigarse adecuadamente, cubrir nariz y boca, evitar cambios bruscos de temperatura, ingerir abundante agua, frutas y verduras con vitaminas A y C, resguardar mascotas del frío y evitar dejarlas a la intemperie.
¿En qué alcaldías hay alerta Naranja por frío?
Con corte a las 13:25 horas de este viernes 26 de diciembre, la alerta Amarilla por pronóstico de temperaturas bajas para la madrugada y mañana del sábado se mantenía activa en:
- Tlalpan
En dicha alcaldía se pronostican temperaturas de entre 1 a 3 grados Celsius y heladas entre las 02:00 horas y las 08:00 horas de mañana.
¿En dónde hay alerta Amarilla por frío?
En tanto que la alerta Amarilla por pronóstico de temperaturas bajas para la madrugada y mañana del sábado se mantenía activa en:
- Álvaro Obregón,
- Cuajimalpa,
- La Magdalena Contreras,
- Milpa Alta y
- Xochimilco.
En estas demarcaciones se pronostican temperaturas de entre 4 y 6 grados Celsius durante el mismo periodo de tiempo.
Con información de: N+
Historias recomendadas:
- ¿Hay Bloqueos en Carreteras Hoy? Informe sobre Cierres en Autopistas este 26 de Diciembre 2025
- A Prisión, Suegro y Cuñado de Iván Archivaldo Guzmán, 'El Chapito': ¿De Qué los Acusan?
AMP