CDMX se 'Congelará' esta Noche: Activan Doble Alerta por Heladas y Frío Intenso de hasta 1 Grado

La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil de la Ciudad de México (SGIRPC CDMX) activó la alerta Amarilla y Naranja en algunas demarcaciones de la capital por el pronóstico de bajas temperaturas para la madrugada y mañana del sábado 27 de diciembre de 2025.

De acuerdo con el pronóstico del clima, se espera que entre las 2:00 y las 8:00 horas del sábado el termómetro baje hasta un grado Celsius. También se prevén heladas en la capital del país.

¿Cómo protegerse del frío y las heladas esta noche?

Por lo anterior, se recomienda a la población proteger niñas, niños, personas de la tercera edad y embarazadas; si se usan calentadores y/o chimeneas, mantener una ventilación adecuada; usar crema para hidratar y proteger la piel del frío, así como mantener el esquema de vacunación actualizado (COVID, influenza y neumococo).

También se sugiere abrigarse adecuadamente, cubrir nariz y boca, evitar cambios bruscos de temperatura, ingerir abundante agua, frutas y verduras con vitaminas A y C, resguardar mascotas del frío y evitar dejarlas a la intemperie.

¿En qué alcaldías hay alerta Naranja por frío?

Con corte a las 13:25 horas de este viernes 26 de diciembre, la alerta Amarilla por pronóstico de temperaturas bajas para la madrugada y mañana del sábado se mantenía activa en:

Tlalpan

En dicha alcaldía se pronostican temperaturas de entre 1 a 3 grados Celsius y heladas entre las 02:00 horas y las 08:00 horas de mañana.

¿En dónde hay alerta Amarilla por frío?

En tanto que la alerta Amarilla por pronóstico de temperaturas bajas para la madrugada y mañana del sábado se mantenía activa en:

Álvaro Obregón,

Cuajimalpa,

La Magdalena Contreras,

Milpa Alta y

Xochimilco.

En estas demarcaciones se pronostican temperaturas de entre 4 y 6 grados Celsius durante el mismo periodo de tiempo.

