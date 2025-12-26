¿Hay Bloqueos en Carreteras Hoy? Informe sobre Cierres en Autopistas este 26 de Diciembre 2025

Llegó el fin de semana, y puente vacacional para muchos, y con ello las carreteras en México comienzan a llenarse de personas que viajan hacia distintos destinos turísticos, por ello, si vas a tomar alguna de las autopistas del país, aquí en N+ te compartimos los reportes de Caminos y Puentes Federales (Capufe) y de la Guardia Nacional (GN) sobre cierres y bloqueos en vialidades.

Lista de carreteras con cierres o bloqueos

De acuerdo con los reportes de Capufe y GN Carreteras, hay cierres y bloqueos por distintos motivos a lo largo de distintas autopistas de México. Aquí te compartimos la lista de los reportes.

1:10 Reducción de carriles México-Cuernavaca, km 37, dirección CDMX. Choque contra muro y choque por alcance.

México-Cuernavaca, km 37, dirección CDMX. Choque contra muro y choque por alcance. 4:09 Cierre parcial de circulación. México-Puebla, km 38, dirección Puebla. Incendio de autobús.

México-Puebla, km 38, dirección Puebla. Incendio de autobús. 4:15 Cierre parcial de circulación. México-Puebla, km 94, dirección Puebla. Choque de costado entre camioneta y autobús. En la zona se registra carga vehicular.

México-Puebla, km 94, dirección Puebla. Choque de costado entre camioneta y autobús. En la zona se registra carga vehicular. 4:48 Cierre parcial de circulación. La Tinaja-Isla, km 176, dirección Isla. Tractocamión con falla mecánica.

La Tinaja-Isla, km 176, dirección Isla. Tractocamión con falla mecánica. 6:17 Caga vehicular. Plaza de Cobro San Marcos. Registra carga vehicular en dirección a Puebla, sin reporte de incidentes.

