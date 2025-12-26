Inicio Estados ¿Hay Bloqueos en Carreteras Hoy? Informe sobre Cierres en Autopistas este 26 de Diciembre 2025

Si vas a salir a carretera, infórmate aquí sobre posibles cierres y bloqueos en las autopistas de México, según los reportes de Capufe y Guardia Nacional

Tráiler en la carretera México-Querétaro

Transportistas en la carretera México-Querétaro el 3 diciembre 2025. Foto: Cuartoscuro

Llegó el fin de semana, y puente vacacional para muchos, y con ello las carreteras en México comienzan a llenarse de personas que viajan hacia distintos destinos turísticos, por ello, si vas a tomar alguna de las autopistas del país, aquí en N+ te compartimos los reportes de Caminos y Puentes Federales (Capufe) y de la Guardia Nacional (GN) sobre cierres y bloqueos en vialidades.

Recuerda que en México puedes hacer cubrir la cuota de traslado en efectivo y mediante implementaciones digitales como el tags, por ello si quieres conocer las diferencias entre los métodos de pago puedes consultar Pago Casetas CAPUFE sin Efectivo: Estas Son las Diferencias Entre Tags Pase, IAVE y Televía.

Además, si te encuentras en la Ciudad de México (CDMX) o te diriges hacia ella, te recomendamos estar pendiente de la nota ¿Hay Cierres en la Autopista México-Querétaro Hoy Viernes 26 de Diciembre de 2025?, en el caso de que entre o salgas por la zona norte de la capital del país.

Sin embargo si tu traslado es por Puebla o hacia esa zona, también te sugerimos revisar ¿Cómo Está el Tránsito en la México-Puebla Hoy 26 de Diciembre? Esto Reportan Capufe y GN, y con ello anticipes tu traslado y tomes la mejor ruta.

Lista de carreteras con cierres o bloqueos

De acuerdo con los reportes de Capufe y GN Carreteras, hay cierres y bloqueos por distintos motivos a lo largo de distintas autopistas de México. Aquí te compartimos la lista de los reportes.

  • 1:10 Reducción de carriles México-Cuernavaca, km 37, dirección CDMX. Choque contra muro y choque por alcance.
  • 4:09 Cierre parcial de circulación. México-Puebla, km 38, dirección Puebla. Incendio de autobús.
  • 4:15 Cierre parcial de circulación. México-Puebla, km 94, dirección Puebla. Choque de costado entre camioneta y autobús. En la zona se registra carga vehicular.
  • 4:48 Cierre parcial de circulación. La Tinaja-Isla, km 176, dirección Isla. Tractocamión con falla mecánica.
  • 6:17 Caga vehicular. Plaza de Cobro San Marcos. Registra carga vehicular en dirección a Puebla, sin reporte de incidentes.

