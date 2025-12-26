¿Cómo Está el Tránsito en la México-Puebla Hoy 26 de Diciembre? Esto Reportan Capufe y GN

Con el fin de que no tengas problemas en tus traslados y tomes las previsiones necesarias para no retrasar la llegada a tu destino, te contamos cómo está el tránsito en la autopista México-Puebla este viernes 26 de diciembre de 2025.

La importancia de esta vía radica en ser una de las entradas principales a la Ciudad de México, por lo que cualquier inconveniente se convierte en un problema para la movilidad de miles de personas que usan esta vía para sus actividades.

Aquí, te contamos lo que reportan Caminos y Puentes Federales (Capufe) y la Guardia Nacional Carreteras respecto a percances o afectaciones en la México-Puebla.

¿Hay cierres en la autopista México-Puebla?

A las 04:09 horas, Capufe indicó que en la autopista México-Puebla continuaba la reducción de carriles en el kilómetro 38 dirección a Puebla debido a la atención de un accidente (incendio de autobús).

A las 04:15 horas, Capufe informó del cierre parcial de la circulación en el kilómetro 94 de la autopista en dirección a Puebla por la atención de un accidente (choque de costado entre camioneta y autobús). Se registraba carga vehicular.

Historias recomendadas:

Con información de N+

LECQ