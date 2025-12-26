A Prisión, Suegro y Cuñado de Iván Archivaldo Guzmán, 'El Chapito': ¿De Qué los Acusan?

Autoridades federales informaron hoy 26 de diciembre de 2025 que se les impuso prisión preventiva oficiosa a Mario Lindoro Elenes y Mario Alfredo Lindoro Navidad, suegro y cuñado de Iván Archivaldo Guzmán, El Chapito, hijo del narcotraficante Joaquín Guzmán Loera, El Chapo, y revelaron los delitos que se les imputan.

EL 23 de diciembre de 2025 se dio a conocer la detención de Mario 'N' y Mario Alfredo 'N', luego de operativos en Mazatlán, Sinaloa, y Zapopan, Jalisco.

Suegro y cuñado de Archivaldo se quedan en prisión

En un comunicado, la Fiscalía General de la República (FGR) informó este viernes que Mario 'N' y Mario Alfredo 'N' recibieron prisión preventiva oficiosa, por su probable participación en diversos delitos.

De acuerdo con las autoridades, ambos "fueron detenidos en el estado de Jalisco, como resultado del trabajo del Gabinete de Seguridad del Gobierno de México, por conducto de elementos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) y la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), en coordinación con la FGR".

El documento detalla los delitos por los cuales se concedió prisión preventiva oficiosa contra el suegro y cuñado de Iván Archivaldo Guzmán Salazar, hijo de Joaquín El Chapo Guzmán.

Mario Lindoro Elenes: Probable comisión de los delitos de contra la salud, en la modalidad de posesión con fines de comercio, en su variante de venta de clorhidrato de metanfetamina, posesión de arma de fuego y cartuchos de uso exclusivo de las fuerzas armadas, así como operaciones con recursos de procedencia ilícita.

Mario Alfredo Lindoro Navidad: Posible participación en los ilícitos de contra la salud, en la modalidad de posesión con fines de comercio, en su variante de venta de clorhidrato de metanfetamina y fentanilo, posesión de armas de fuego y cartuchos también de uso exclusivo, además de operaciones con recursos de procedencia ilícita.

A ambos detenidos se les relaciona como operadores relevantes del grupo delictivo Los Chapitos.