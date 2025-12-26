Así Es el ‘Ejército’ de Bacterias Descubierto en México: ¿Cómo Puede Ayudar a la Agricultura?

Recientemente, científicos de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) descubrieron lo que se podría considerar como un ‘ejército’ de bacterias, en nuestro país, benéfico para la agricultura; aquí te explicamos cómo son las poblaciones bacterianas y cómo pueden ayudar los sistemas de agricultura.

En contexto: Científicos de la UNAM encontraron poblaciones bacterianas beneficiosas en los suelos del Geoparque Mundial UNESCO Mixteca Alta, en Oaxaca, utilizando secuenciación genética avanzada.

¿Cómo es el ‘ejército’ de bacterias?

Las poblaciones bacterianas descubiertas por los científicos de la UNAM en el Geoparque Mundial de la UNESCO Mixteca Alta, en Oaxaca, se caracterizan por ser comunidades de microorganismos benéficos con una composición diversa y funciones ecológicas especializadas.

De acuerdo con la investigación, mediante técnicas de secuenciación genómica avanzada, específicamente del gen 16S rRNA, se determinó que los grupos dominantes en estos suelos son Proteobacteria, Actinobacteria, Acidobacteria y Chloroflexi.

Además, se identificaron familias específicas como Solibacteraceae, Sphingomonadaceae y Gemmatimonadaceae.

Estas poblaciones no son solo habitantes del suelo, sino agentes activos con rutas metabólicas clave.

Tienen la capacidad de realizar el ciclado de nutrientes esenciales, como el carbono y el nitrógeno, y participar en la descomposición y formación de materia orgánica estable.

Funcionan como un mecanismo de defensa natural, con la habilidad de suprimir patógenos que causan enfermedades en las plantas.

Al mismo tiempo, actúan como promotores del crecimiento vegetal y ayudan a mejorar la estructura física del terreno mediante la formación de agregados del suelo.

Estas comunidades son el resultado de más de 3,400 años de manejo agrícola tradicional en sistemas como los lama-bordos, terrazas y valles.

El conocimiento ancestral de los agricultores locales ha creado, a lo largo de milenios, ambientes edáficas (relativas al suelo) ideales para que estas bacterias prosperen y mantengan la fertilidad de la tierra.

Debido a su diversidad genómica, estas poblaciones se consideran un recurso estratégico que permite identificar genes de interés para la agricultura sostenible y la restauración de suelos degradados.

¿Cómo pueden ayudar estas bacterias al sistema agrícola?

Estos microorganismos cumplen funciones vitales en el ciclado de nutrientes y la descomposición de materia orgánica, ofreciendo una alternativa ecológica al uso de químicos.

Gracias a estos hallazgos, es posible desarrollar biofertilizantes locales y estrategias de restauración para suelos degradados basadas en el conocimiento tradicional.

Este descubrimiento posiciona a la región como un referente donde la biotecnología moderna y la agricultura milenaria convergen para promover la sostenibilidad.

