Hallazgo Sorprende en el Desierto de Sonora: Así Es el Antiguo Calendario de Horizonte

Científicos de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) descubrieron un calendario de horizonte, en el corazón del desierto de Sonora; aquí te explicamos qué es y cómo es el instrumento, tallado en una piedra y que contiene el "movimiento del universo".

¿Cómo es el calendario de horizonte del desierto de Sonora?

El calendario de horizonte es un sofisticado marcador astronómico milenario tallado en piedra, descubierto y estudiado por investigadores de la UNAM en el sitio arqueológico La Proveedora, en Caborca, Sonora.

El instrumento es una roca de basalto de aproximadamente 1.20 por 2 metros, ubicada a unos 35 metros de altura, que presenta grabados geométricos diseñados para medir el transcurso del tiempo a través de la observación del paisaje.

De acuerdo con las investigaciones lideradas por César Villalobos Acosta, director del Instituto de Investigaciones Antropológicas de la UNAM, el calendario de horizonte funciona de la siguiente manera:

Al situarse frente a la piedra y mirar hacia el horizonte del lado este, durante el amanecer, es posible seguir el movimiento del Sol a lo largo del año.

El grabado permite identificar los puntos extremos del recorrido solar —los solsticios de invierno y verano— así como el punto central por donde el Sol pasa dos veces al año durante los equinoccios.

La roca cuenta con una serie de círculos y un diseño superior que divide el mundo en estaciones, un patrón recurrente en la zona que refleja una estructura cultural y simbólica profunda.

Para la Cultura Trincheras y otras sociedades agrícolas sedentarias que habitaron la región entre el año 200 y el 1450, este calendario no era solo una obra de arte rupestre, sino una herramienta de supervivencia.

Permitía organizar los ciclos de siembra y cosecha, predecir la llegada de las escasas pero vitales lluvias del desierto y establecer los rituales y la organización social que regían la vida cotidiana.

Este hallazgo demuestra que los antiguos habitantes del desierto de Sonora poseían un conocimiento técnico y una capacidad de abstracción tan sofisticados como los de las grandes civilizaciones del centro o sur de México.

