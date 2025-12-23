¿Quiénes son "El 7" y "El Niño", Cuñado y Suegro Detenidos de Archivaldo Iván Guzmán?

En operativos realizados en Sinaloa y Jalisco, el Gabinete de Seguridad detuvo 4 presuntos integrantes de grupos vinculados con "Los Chapitos", facción del Cártel de Sinaloa. Entre ellos destacan, "El 7”, cuñado y operador financiero de Archivaldo Iván Guzmán Salazar, “El Chapito”, y “El Niño”, operador financiero y suegro de Archivaldo.

Los detenidos en Zapopan, Jalisco:

Mario Alfredo ‘N’, "El 7", de 44 años de edad. Cuñado de Iván Archivaldo Guzmán Salazar, hijo de Joaquín El Chapo Guzmán y líder de Los Chapitos.

Mario 'N', Niño, de 69 años de edad, suegro de Iván Archivaldo Guzmán.

Los otros detenidos en Mazatlán:

Carlos Gabriel ‘N’, "Pollo" , de 37 años de edad, presunto líder de la célula delictiva "Los Jordan", vinculada a Los Chapitos.

¿Quién es "El 7" y El Niño, cuñado y suegro de Iván Archivaldo Guzmán Salazar?

Mario Alfredo Lindoro Navidad de 44 años, alias “El 7”, cuñado de Archivaldo.

Mario Lindoro Elenes, "El Niño", de 69 años, suegro de Archivaldo.

Ambos son de la familia Lindoro de Culiacán, aparte de ser familia política de "El Chapito".

Los Lindoro son considerados operadores financieros de Archivaldo Iván Guzmán.

La familia Lindoro está vinculada con operaciones de "Los Chapitos" del Cártel de Sinaloa.

La esposa de Archivaldo es de la familia Lindoro

Zulema Aracely Lindoro Navidad es identificada como la pareja sentimental y madre de dos hijos de Iván Archivaldo Guzmán Salazar.

De acuerdo con la investigación, tanto El 7 como El estas dos personas fungen como operadores de Guzmán Salazar.

Iván Archivaldo Guzmán Salazar, conocido como Tocayo, El Chapito. El gobierno de Estados Unidos ofrece una recompensa de 10 millones de dólares por información que dé con su captura.

