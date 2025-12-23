¿Qué Pasó en Wall Street Hoy? S&P 500 Cierra en Máximo Histórico con Tecnológicas al Alza

Wall Street cerró en niveles récord este martes 23 de diciembre de 2025 luego de la publicación del informe que mostró que la economía de Estados Unidos creció considerablemente durante el tercer trimestre, aunque la inflación permanece alta.

El S&P 500 subió un 0.5%, superando el máximo histórico alcanzado a principios de mes, impulsado principalmente por las ganancias de las grandes empresas tecnológicas como Nvidia y la dueña de Google.

El Promedio Industrial Dow Jones avanzó un 0.2%

El Nasdaq Composite subió un 0.5%

Acciones tecnológicas impulsan al S&P 500

Al interior del S&P 500, si bien la mayoría de las acciones perdían terreno, las grandes empresas tecnológicas impulsaron el mercado al alza. Nvidia subió un 2.7% y Alphabet, la empresa matriz de Google, un 1.4%.

Durante la jornada destacaron las acciones de Novo Nordisk, que se dispararon después de que los reguladores estadounidenses aprobaran una versión en pastillas del exitoso fármaco para bajar de peso Wegovy, el primer medicamento oral diario para tratar la obesidad.

¿Por qué el mercado cerró al alza?

Temprano, el Departamento de Comercio de Estados Unidos dijo que el producto interior bruto del país aumentó a una tasa anualizada del 4.3% en el tercer trimestre, la más alta desde el tercer trimestre de 2023, gracias a un robusto gasto de los consumidores.

Aunque los datos se retrasaron debido a los 43 días de cierre del gobierno y muchos analistas esperan que el cuarto trimestre muestre un ritmo más lento de crecimiento económico, los mercados valoraron una menor probabilidad de un recorte de tasas de interés en enero por parte de la Reserva Federal (Fed), según la herramienta FedWatch de CME.

Con información de: N+, AP y Reuters

