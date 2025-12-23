Spotify Sufre Robo Masivo de Datos; Plataforma Confirma Que se Apropiaron del 99 % de Canciones

La plataforma musical sueca Spotify reveló que sufrió un robo masivo de datos a cargo de un grupo de piratas informáticos que asegura haberse apropiado de casi la totalidad de su catálogo. Así lo informó la compañía en un correo electrónico.

Una investigación sobre un acceso no autorizado determinó que un tercero recopiló metadatos públicos y utilizó tácticas ilícitas para eludir los sistemas de DRM y acceder a algunos de los archivos de audio de la plataforma

Spotify añadió que seguía investigando el incidente, ocurrido el pasado lunes.

¿Cuántos archivos musicales robaron a Spotify?

El grupo de hackers Anna's Archives afirmó en un comunicado haberse apropiado en el ataque de 86 millones de archivos musicales, que representan alrededor del 99.6% de todas las canciones del catálogo.

Aseguraron que su propósito era "construir un archivo musical principalmente para la preservación".

¿La totalidad de los archivos de Spotify serán filtrados?

El grupo llamado Anna's Archive afirmó haber extraído 86 millones de archivos de música de Spotify y 256 millones de filas de metadatos, como nombres de artistas y álbumes. La empresa que alberga más de 100 millones de pistas confirmó que la filtración no representaba la totalidad de su inventario.

La empresa, con sede en Estocolmo y con más de 700 millones de usuarios en todo el mundo. Spotify no cree que la música extraída haya sido publicada todavía.

¿Quién es Anna’s Archive?

Anna’s Archive es conocida por proporcionar enlaces a libros pirateados y declaró en un blog su intención de crear un “archivo de preservación” para la música. El grupo afirmó que los archivos de audio representaban el 99.6% de toda la música escuchada por los usuarios de Spotify y que se compartirían a través de “torrents”, un medio para compartir archivos digitales de gran tamaño en línea.

Con información de N+

HVI