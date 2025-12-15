¿Spotify se Cayó Hoy en México? Esto Pasó con la Plataforma de Música

La mañana de hoy, 15 de diciembre de 2025, usuarios reportaron que Spotify se cayó, en N+ te compartimos qué pasó con la plataforma de música.

Según datos de Downdetector, sitio especializado en el seguimiento de servicios digitales, en Estados Unidos se contabilizaron más de 30,000 reportes relacionados con el mal funcionamiento de la plataforma de streaming musical. En Canadá, las incidencias superaron las 2,900, mientras que en Reino Unido se reportaron alrededor de 800 fallas.

Video: ¿Qué Música Escuchan Más los Mexicanos? Así es el Gran Escenario Musical del País

¿Cuáles son los tipos de fallas que presentó Spotify?

Entre los errores más frecuentes que señalaron los usuarios se encuentran:

Dificultad para reproducir canciones o listas de reproducción

Cierre inesperado de la aplicación

Problemas para iniciar sesión

Fallas de conexión con los servidores

Nota relacionada: ¿Qué Significa la Edad Sonora de Spotify? Explicación del Resultado de Tu Wrapped 2025.

En el mapa interactivo de fallos, se pueden ver reportes en Monterrey, Guadalajara, Mérida y en la Ciudad de México (CDMX). Hasta el momento, Spotify no ha emitido un comunicado oficial detallando las causas de la interrupción.

En breve más información.

Historias recomendadas:

FBPT