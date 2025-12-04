¿Qué Significa la Edad Sonora de Spotify? Explicación del Resultado de Tu Wrapped 2025

El Spotify Wrapped 2025 llegó con una sorpresa para todos sus usuarios, al revelar la edad sonora de cada uno y el resultado no dejó satisfechos a todos, por lo que acá te decimos qué significa si te salió que tienes 20 o 60 años.

Este miércoles 3 de diciembre, la plataforma de streaming de música lanzó el recuento personalizado de los usuarios con sus artistas, canciones y podcast más escuchados del año y en caso de que aún no hayas checado el tuyo, en una nota previa te dijimos cómo ver el recap.

"Este momento anual incluye una experiencia interactiva que refleja tu viaje musical personalizado a lo largo del año. Además de esta experiencia, te ofrecemos playlists editoriales y personalizadas, así como las playlists más populares a nivel mundial que celebran la forma en que cientos de millones de fans en todo el mundo escucharon durante el año", dijo Spotify.

¿Qué es Edad Sonora de Spotify?

Uno de los resultados que arrojó el Wrapped de Spotify fue el de "Tu Edad Sonora", el cual reveló que algunos de sus usuarios tienen más años, o incluso menos, de los que dice en realidad su fecha de nacimiento.

Esto generó confusión entre los fans de la música, ya que algunos que tienen 20 años les salió de resultado que su edad sonora es de 50 o 60 años, mientras otros que tienen 40 años terminaron sintiéndose halagados.

¿Qué significa Edad Sonora, según Spotify?

La plataforma de música explicó cómo determinó la edad sonora de sus usuarios, la cual se basa en la idea de un "golpe del recuerdo", que es la tendencia a sentirte más conectado con la música de tu juventud.

De esta manera, para determinar el resultado de un usuario se realizó lo siguiente:

Se analizaron las fechas de lanzamiento de todas las canciones que escuchó durante el periodo del 1 de enero a unas semanas antes del 3 de diciembre 2025.

Se identificó el periodo de cinco años con el que el usuario interactuó más que otros oyentes de su edad real.

Este periodo de cinco años coincide con el "golpe del recuerdo" del usuario, suponiendo que tenía entre 16 y 21 años cuando se lanzaron esas canciones.

"Por ejemplo, si escuchas mucha más música de finales de los 70 que otros de tu edad, planteamos la hipótesis de que tu edad de escucha es de 63 años hoy, la edad de alguien que habría estado en sus años de formación a finales de los 70", explica Spotify.

Es decir que el resultado de la edad sonora del Wrapped se determina por los años en los que salieron las canciones que más escuchas. Si te gusta la música que salió en los 70 u 80, tu edad musical será mayor que si escuchas música actual.

¿Por qué no me sale el Wrapped de Spotify 2025?

En caso de que no te salga el resumen de Spotify, debes tomar en cuenta que el requisito fundamental para verlo es tener actualizada la aplicación, sin embargo existen otras razones por las que no se verá reflejado tu resumen, son las siguientes:

No tienes cuenta Premium.

Tu cuenta de Spotify es nueva por lo que no cubre el tiempo de medición del Wrapped.

Hay un error temporal de visualización en tu app.

Tu cuenta está vinculada a una región donde aún no está disponible el Wrapped.

Los artistas más escuchados de Spotify Wrapped 2025

Bad Bunny volvió a coronarse como el artista más escuchado del mundo en Spotify en 2025, destronando a Taylor Swift, que bajó al segundo lugar de la lista. Este es el top global de artistas en 2025:

Bad Bunny Taylor Swift The Weeknd Drake Billie Eilish Kendick Lamar Bruno Mars Ariana Grande Arijit Singh Fuerza Regida

