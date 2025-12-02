¿Dónde Está la Casita de Bad Bunny en Concierto del Estadio GNP? Mapa y Ubicación Definitiva

Sin duda, uno de los conciertos más esperados del año en la Ciudad de México es el de Bad Bunny. El conejo malo ofrecerá 8 shows en el Estadio GNP de la capital mexicana. A la expectativa por estos conciertos se le sumó una noticia que molestó a algunos y alegró a otros: La Casita de Bad Bunny se unirá a las presentaciones en la Ciudad de México.

Si te preguntas dónde estará la emblemática “casita” de Bad Bunny en sus conciertos en la Ciudad de México: ya hay confirmación oficial. La estructura y distribución del concierto han sido definidas recientemente por los organizadores.

La Casita de Bad Bunny en el Estadio GNP: Mapa y Ubicación

La “casita” se instalará en el centro de la zona General B del estadio.

Este lugar es una instalación especial que el artista usa como segundo escenario, similar a una casa puertorriqueña, para presentar parte del concierto, lo que le da un valor simbólico ligado a sus raíces.

Así que quienes tengan boletos de General B o adquieran entradas a través de esa sección tendrán acceso privilegiado para ver a Bad Bunny en la “casita”.

También habrá una zona llamada Los Vecinos

Como muchas fechas se agotaron rápidamente, se habilitó una nueva sección llamada “Los Vecinos” para ofrecer una opción más a los fans que aún buscan boletos.

“Los Vecinos” no tiene asientos numerados; es una zona general, de pie, ubicada justo frente al escenario principal, al costado del montaje del show.

Esta sección no se ve afectada por la ubicación de la “casita”, por lo que quienes compren ahí tendrán buena vista del escenario principal sin interferencia.

La venta de boletos para “Los Vecinos” inicia el 3 de diciembre de 2025 a las 14:00 h (hora de CDMX), vía la plataforma oficial de boletos.

Si tu objetivo es ver la “casita”: compra boleto en General B. Esa será la zona donde se ubique la estructura especial.

Si solo quieres disfrutar del concierto desde una zona más accesible al escenario principal, la nueva zona “Los Vecinos” puede ser tu mejor opción.

Ningún boleto en “Los Vecinos” incluye beneficios adicionales ni asientos numerados; es zona general, así que considera llegar temprano.

