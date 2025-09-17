Presunto Dueño de ‘La Casita’ de Bad Bunny lo Demanda por 6 Millones de Dólares; Esto Sabemos

Román Carrasco Delgado, presunto dueño de “La Casita” empleada en los videos y conciertos de Bad Bunny, ha demandado al músico por explotar sin su permiso la imagen de su casa. El hombre de 84 años, aseguró a medios de Puerto Rico que firmó documentos en blanco sin saber que su casa sería empleada en la producción de Debí tirar más fotos, por lo que pide una retribución de 6 millones de dólares.

Noticia relacionada: Redadas Alejan a Bad Bunny de EUA; Anuncia que No Dará Conciertos en el País

Dueño de “La Casita” de Bad Bunny demanda al músico

Debí tirar más fotos (estilizado como DeBÍ TiRAR MáS FOToS) ha sido encumbrado por la crítica y por el público como uno los fenómenos musicales más relevantes de la última década en español. La portada, con dos solitarias sillas de plástico, ha sido analizada; las letras de sus canciones han sido retomadas para denunciar el colonialismo y millones de personas se han emocionado con la gira que ha emprendido Bad Bunny por Latinoamérica.

En su más reciente ronda de 31 conciertos en el estadio José Miguel Agrelot, en Puerto Rico, Bad Bunny ha conmovido a sus admiradores con la construcción de “La Casita”, una reproducción de la casa que aparece en el cortometraje que lanzó para promocionar su álbum.

Ahora, el presunto dueño de la casa original ha demandado a Bad Bunny.

Reproducción de “La Casita” con Bad Bunny y Jacobo Morales. Foto: EFE

Román Carrasco Delgado pediría en su demanda 6 millones de dólares en retribución por la explotación de la imagen de su casa. Según el diario El Nuevo Día, el hombre de 84 años habría firmado documentos sin que se le explicara el destino que tendría la imagen de su casa.

Además, el hombre, que afirma ser analfabeta, solo habría recibido un total de 5 mil 200 dólares en retribución a finales del 2024.

¿Pero de dónde surgió “La Casita” de Bad Bunny?

La reproducción de “La Casita” que apareció en los conciertos que realizó Bad Bunny en Puerto Rico fue diseñada por Mayna Magruder Ortiz. Según declaró la arquitecta al diario estadounidense The New York Times, la casa real que aparece en el cortometraje de Debí tirar más fotos, y donde aparece el actor Jacobo Morales, estaría en el municipio de Humacao. Aquella localidad se ubica en la costa oriental de la isla de Puerto Rico.

Magruder Ortiz declaró al diario que esta vivienda fue diseñada con los planos originales de otra casa, ubicada en la localidad de Levittown, donde se desarrollaron viviendas planificadas para veteranos de la Segunda Guerra Mundial, en un tiempo en que Puerto Rico aún empleaba exclusivamente madera en sus construcciones.

Mientras que Magruder Ortiz afirma que “La Casita” se ha convertido en un símbolo para Puerto Rico, Román Carrasco Delgado afirmó que su casa se ha vuelto un sitio de peregrinación para turistas.

Hasta el momento, ni el equipo de Bad Bunny ni Magruder Ortiz se han pronunciado sobre esta demanda.

Historias recomendadas: