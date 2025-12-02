¿Quién Es Maxx Morando? Todo lo que Debes Saber del Prometido de Miley Cyrus

Después de cuatro años de relación, Maxx Morando le pidió matrimonio a Miley Cyrus, según medios estadounidenses.

La pareja levantó sospechas de compromiso cuando apareceron juntos en la alfombra roja del estreno mundial de “Avatar: Fire and Ash”, celebrado el lunes en Los Ángeles.

Cyrus, de 33 años, y su pareja, el músico de 27, posaron para las cámaras mientras ella mostraba con intención el impresionante diamante montado en una gruesa banda de oro que llevaba en la mano.

Pero quién es Maxx Morando, el hombre al que Miley le dio el sí después de 4 años de noviazgo. Te contamos todo sobre él.

¿Quién es Maxx Morando?

Maxx Morando, el prometido de Miley Cyrus también pertenece al mundo de la música. Aunque es conocido principalmente por su talento en la batería, Maxx Morando desarrolla una carrera multifacética como compositor y productor. De hecho, ha colaborado con Cyrus en varias canciones de Endless Summer Vacation, participando tanto en la coautoría como en la producción.

Entre 2015 y 2018 formó parte de la banda The Regrettes como baterista y, en la actualidad, es miembro de Liily, donde además aporta como productor y escritor.

¿Qué edad tiene Maxx Morando?

Morando nació el 16 de noviembre de 1998, es seis años menor que Miley. Él tiene 27 años y Cyrus 33, una diferencia que, lejos de ser un obstáculo, ha fortalecido su relación.

“Simplemente no nos tomamos la vida demasiado en serio”, dijo la cantante a Harper’s Bazaar en 2024.

A pesar de su edad y de ser Gen Z, Morando se mantiene al margen de la vida digital. Su actividad en redes sociales es mínima, ya que prefiere concentrarse en sus intereses.

¿Cuál es su nacionalidad?

Maxx Morando nació en Los Ángeles, California, Estados Unidos, por lo tanto tiene nacionalidad estadounidense, pero también tiene raíces peruanas. Su padre, Dan Morando, oriundo de Pensilvania, es un destacado productor de televisión que ha trabajado en populares programas como The Bachelorette, The Girls of Hedsor Hall y The Voice Kids.

Miley Cyrus y Maxx Morando iniciaron su historia gracias a unos amigos que los presentaron en una cita a ciegas. Así lo contó la propia cantante en una entrevista con Vogue, donde reveló que aquel encuentro marcó el inicio de su relación.

Su primera aparición pública como pareja ocurrió a finales de 2021 en Miami, durante la grabación del especial de Año Nuevo Miley’s New Year’s Eve Party para NBC, un momento que encendió rápidamente las especulaciones sobre un posible romance.

