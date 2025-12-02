Sabrina Carpenter Explota Contra Trump: ¿Qué Dijo la Intérprete de Juno del Uso de su Canción?

El video que publicó la Casa Blanca en el que se ve a la oficiales de ICE arrestando personas fue duramente criticado por Sabrina Carpenter. El clip no solo muestra imágenes de persecuciones, sino que, para musicalizarlo, se utilizó la canción Juno de la intérprete.

El clip fue publicado por la Casa Blanca este lunes 1 de diciembre, junto al clip, la cuenta de X escribió: "¿Alguna vez han probado esto? Adiós". Al final del video se puede ver la leyenda The White House. Presidente Donald J. Trump.

Sabrina Carpenter contra video de Trump

Después de que Olivia Rodrigo tuviera que salir a exigir al Departamento de Seguridad Nacional de Donald Trump por usar su música para promover lo que ella llamó "su propaganda racista y de odio", ahora Sabrina Carpenter debió hacer lo propio.

Horas después de que la Casa Blanca publicara el clip con la canción de Carpenter, la intérprete pidió que no se le involucrara en algo malvado, repugnante y que beneficie intereses inhumanos.

Este video es malvado y repugnante. Nunca me involucren ni a mí ni a mi música para beneficiar su agenda inhumana.

Este es el video que fue publicado por Casa Blanca:

Have you ever tried this one?



Bye-bye 👋😍 pic.twitter.com/MS9OJKjVdX — The White House (@WhiteHouse) December 1, 2025

La administración de Trump responde a Carpenter

La Casa Blanca no tardó en responderle a Sabrina Carpenter. De acuerdo con Deadline, la subsecretaria de prensa de la Casa Blanca, Abigail Jackson, respondió: “Un mensaje conciso para Sabrina Carpenter: no nos disculparemos por deportar de nuestro país a peligrosos asesinos ilegales, violadores y pedófilos. Cualquiera que defienda a estos monstruos repugnantes debe ser estúpido, ¿o es que es lento?”.

Esta no es la primera vez que el gobierno de Trump usa canciones de artistas en videos de deportación, sin autorización. En octubre, el compositor Kenny Loggins reaccionó a un video generado por inteligencia artificial, del presidente de Estados Unidos arremetiendo contra manifestantes: “Este es un uso no autorizado de mi interpretación de 'Danger Zone'. Nadie me pidió permiso, lo cual habría negado, y solicito que mi grabación en este video se elimine de inmediato”.

