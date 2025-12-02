Fallece Fernando Meza: Quién Fue la Voz y Mente Creativa de Huevocartoon

El actor, escritor, guionista y creativo Fernando Meza murió, así lo dio a conocer Huevocartoon, creadores de Una Película de Huevos y del sketch Poeta Huevos. Quien trabajó de cerca con el estudio realizando guiones y voces fue despedido por la empresa de animación creada por Rodolfo y Gabriel Rivapalacio Alatriste.

Fernando Javier Meza Muñoz será recordado en Huevocartoon por haber sido una de las mentes creativas más importantes del estudio. Así lo dieron a conocer a través de una publicación de Facebook.

Fernando Meza, Voz y Mente Creativa de Huevocartoon

Fernando Meza fue un actor mexicano conocido por sus trabajos en el cortometraje Hard Cost (2009), la cinta de terror Deseo Deseo (2016), la serie de TV M.I.N.T. (2017) y la película de animación Marcianos Contra Mexicanos (2018).

Estudió la licenciatura en Mercadotecnia en el ITESM campus Querétaro, de 1989 a 1994. Además de actor, guionista y locutor, fue orientador vocacional, conferencista y coach de vida

Para Huevocartoon, el legado de Meza será "su increíble talento para crear voces". De acuerdo con su publicación, la historia de la compañía no se podría contar sin él porque desde el primer día, el primer guión, la primera grabación y su última interpretación, "Fernando imprimió siempre su sello cargado de simpatía y espontaneidad que solo algunos privilegiados pueden tener".



Meza era conocido por sus compañeros y por el público como Ferdinand, no solo por su nombre sino por el personaje que interpretó dentro de los Poeta Huevos.

Fernando Meza participó en las cintas Huevitos congelados, Un rescate de huevitos, Marcianos vs. Mexicanos, Un gallo con muchos huevos, Otra película de huevos y un pollo y Una película de huevos, en la que también fue supervisor de guion.

Como parte del equipo creativo y talento de Huevocartoon, realizó la voz de diferentes personajes: Manolo, Tlacua, Tamo, Lagartijo, El Nene, Doña Chocho, El Cubano, Kike Clorio, Pato Anfitrión, Huevo de Escorpión y Poeta Huevo Ferdinand.

Huevocartoon nació en el año 2000, como una propuesta de animación que combinaba el humor de doble sentido con lo mexicano. Dos años después, el proyecto llevó la creación de la página web Huevocartoon.com. Fernando Meza se unió en 2002.

La compañía produjo varias cintas de animación y ha recibido un par de premios Ariel, primero en 2022, cuando Un rescate de huevitos ganó el Ariel a Mejor Largometraje de Animación y el segundo por Una película de huevos, que recibió el Ariel por Mejor Largometraje de Animación en 2007.

