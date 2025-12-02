Dua Lipa regresará al Estadio GNP este martes 2 de diciembre, después de su inminente llegada a México. En su primer concierto, la intérprete inglesa cantó Bésame Mucho, un tema original de Consuelo Velázquez. Después de ese primer acercamiento con la música nacional, en este segundo día sigue la duda de saber qué canción mexicana incluirá Dua Lipa en el setlist de su concierto de Hoy Estadio GNP.

Bésame mucho fue compuesto por Consuelo Velázquez en la década de los años 30. La intérprete se inspiró en la pieza Quejas, o la maja y el ruiseñor, de las suites Goyescas del músico y compositor español Enrique Granados. Según fuentes oficiales la primera vez que se escuchó fue en 1941.

Bésame mucho es la canción en español que cuenta con el mayor número de versiones en distintos idiomas, alrededor del mundo.

Qué canción mexicana podría incluir el setlist de Dua Lipa en el Estadio GNP

Aunque hasta ahora no ha circulado ninguna información relacionada con la canción que incluirá hoy Dua Lipa en su setlist, si siguiéramos la línea del tema musical que interpretó en su primer show, Bésame Mucho, podríamos concluir que la inglesa cantará temas popularmente conocidos y, sobre todo, con muy fuertes raíces mexicanas como La Llorona, La Bruja, Paloma Negra o La Malagueña. También podría ser El Rey, México lindo y querido o La Bamba.

De acuerdo con un sondeo realizado por NMás, los entrevistados también hicieron sus apuestas. Mientras algunos se fueron por cantantes clásicos como Rocío Durcal, Juan Gabriel, José José o Selena, otros opinaron que podría ser una canción de Caifanes, Zoé, Julieta Venegas o Belanova. Estas fueron las opciones:

Luna de Zoé

Viento de Caifanes

El Triste de José José

Eres para mí de Julieta Venegas

Querida o Amor Eterno de Juan Gabriel

La Gata Bajo la Lluvia de Rocío Durcal

Como la Flor de Selena

Rosa Pastel de Belanova

La Llorona de Chavela Vargas

Cielito Lindo de Quirino Mendoza y Cortés

Este lunes 1 de diciembre, Río Roma publicó una fotografía acompañados con Dua Lipa, por lo que algunos supusieron que podría interpretar algún tema del dueto. Hasta ahora ha corrido el rumor en X que este martes 2 de diciembre podría interpretar un tema de Maná, específicamente Oye, mi amor.

Durante su Radical Optimism Tour, Dua Lipa ha cantado más de 60 covers de canciones que tienen alguna relación con el país en que se está presentando. Por ejemplo, en Reino Unido eligió rolas de Charli XCX, Jamiroquai, Zutons y The Beatles. En Chile, eligió a Mon Laferte y a La Ley. En Argentina, Soda Stereo y Miranda!

El concierto de Dua Lipa en el Estadio GNP de este martes 2 de diciembre iniciará a las 21:00 horas. Las puertas se abrirán a las 18:00 horas. Se recomienda llegar temprano para evitar filas y asegurar la ubicación del boleto comprado.

Este es el setlist de Dua Lipa

Acto I

Training Season

End of an Era

Break My Heart

One Kiss (Calvin Harris & Dua Lipa song)

Acto II

Whatcha Doing

Levitating

These Walls

Bésame mucho (Consuelo Velázquez cover)

Maria



Acto III

Physical

Electricity

Hallucinate

Illusion

Acto IV

Falling Forever

Happy for You

Love Again

Anything for Love

Be the One

Encore:

New Rules

Dance the Night

Don't Start Now

Houdini

¿Qué cover crees que cante en México? Esto es lo que nos respondieron en las calles.

