Qué Canción Mexicana Podría Incluir el Setlist de Dua Lipa en el Estadio GNP
N+
La noche de este martes 2 de diciembre, Dua Lipa vuelve al Estadio GNP para el segundo concierto de su Radical Optimism Tour. ¿Qué joya mexicana cantará hoy?
Dua Lipa regresará al Estadio GNP este martes 2 de diciembre, después de su inminente llegada a México. En su primer concierto, la intérprete inglesa cantó Bésame Mucho, un tema original de Consuelo Velázquez. Después de ese primer acercamiento con la música nacional, en este segundo día sigue la duda de saber qué canción mexicana incluirá Dua Lipa en el setlist de su concierto de Hoy Estadio GNP.
Bésame mucho fue compuesto por Consuelo Velázquez en la década de los años 30. La intérprete se inspiró en la pieza Quejas, o la maja y el ruiseñor, de las suites Goyescas del músico y compositor español Enrique Granados. Según fuentes oficiales la primera vez que se escuchó fue en 1941.
Bésame mucho es la canción en español que cuenta con el mayor número de versiones en distintos idiomas, alrededor del mundo.
Qué canción mexicana podría incluir el setlist de Dua Lipa en el Estadio GNP
Aunque hasta ahora no ha circulado ninguna información relacionada con la canción que incluirá hoy Dua Lipa en su setlist, si siguiéramos la línea del tema musical que interpretó en su primer show, Bésame Mucho, podríamos concluir que la inglesa cantará temas popularmente conocidos y, sobre todo, con muy fuertes raíces mexicanas como La Llorona, La Bruja, Paloma Negra o La Malagueña. También podría ser El Rey, México lindo y querido o La Bamba.
De acuerdo con un sondeo realizado por NMás, los entrevistados también hicieron sus apuestas. Mientras algunos se fueron por cantantes clásicos como Rocío Durcal, Juan Gabriel, José José o Selena, otros opinaron que podría ser una canción de Caifanes, Zoé, Julieta Venegas o Belanova. Estas fueron las opciones:
Luna de Zoé
Viento de Caifanes
El Triste de José José
Eres para mí de Julieta Venegas
Querida o Amor Eterno de Juan Gabriel
La Gata Bajo la Lluvia de Rocío Durcal
Como la Flor de Selena
Rosa Pastel de Belanova
La Llorona de Chavela Vargas
Cielito Lindo de Quirino Mendoza y Cortés
Este lunes 1 de diciembre, Río Roma publicó una fotografía acompañados con Dua Lipa, por lo que algunos supusieron que podría interpretar algún tema del dueto. Hasta ahora ha corrido el rumor en X que este martes 2 de diciembre podría interpretar un tema de Maná, específicamente Oye, mi amor.
Durante su Radical Optimism Tour, Dua Lipa ha cantado más de 60 covers de canciones que tienen alguna relación con el país en que se está presentando. Por ejemplo, en Reino Unido eligió rolas de Charli XCX, Jamiroquai, Zutons y The Beatles. En Chile, eligió a Mon Laferte y a La Ley. En Argentina, Soda Stereo y Miranda!
El concierto de Dua Lipa en el Estadio GNP de este martes 2 de diciembre iniciará a las 21:00 horas. Las puertas se abrirán a las 18:00 horas. Se recomienda llegar temprano para evitar filas y asegurar la ubicación del boleto comprado.
Este es el setlist de Dua Lipa
Acto I
Training Season
End of an Era
Break My Heart
One Kiss (Calvin Harris & Dua Lipa song)
Acto II
Whatcha Doing
Levitating
These Walls
Bésame mucho (Consuelo Velázquez cover)
Maria
Acto III
Physical
Electricity
Hallucinate
Illusion
Acto IV
Falling Forever
Happy for You
Love Again
Anything for Love
Be the One
Encore:
New Rules
Dance the Night
Don't Start Now
Houdini
¿Qué cover crees que cante en México? Esto es lo que nos respondieron en las calles.
