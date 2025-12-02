Miley Cyrus se Compromete con Maxx Morando Después de 4 Años de Relación

Miley Cyrus puede comprarse sus propias flores, pero Maxx Morando de compró un anillo de compromiso. La cantante y el músico confirmaron a medios estadounidenses que están comprometidos.

La pareja alimentó las especulaciones de compromiso al aparecer juntos en la alfombra roja del estreno mundial de “Avatar: Fire and Ash”, celebrado el lunes en Los Ángeles.

Cyrus, de 33 años, y su pareja, el músico de 27, posaron para las cámaras mientras ella mostraba con intención el impresionante diamante montado en una gruesa banda de oro que llevaba en la mano.

Más tarde, la firma de joyería Jacquie Aiche confirmó, a través de su representante Francesca Consulting, que habían creado el anillo de manera personalizada.

Pocas horas después de la aparición pública, Dan Morando, padre de Maxx, reforzó los rumores al publicar una felicitación en redes sociales. En su post, que incluía imágenes de una celebración íntima en lo que parecía ser un restaurante de sushi, se apreciaba claramente el anillo de Cyrus. También compartió fotos de la pareja abrazándose y sonriendo junto a amigos y familiares, celebrando lo que ya muchos daban por confirmado.

Cyrus, quien estuvo casada con el actor Liam Hemsworth entre 2018 y 2020, había sido vista usando la sortija por primera vez a mediados de noviembre, según reportó Deuxmoi. La cantautora volvió a lucir la joya durante su festejo de cumpleaños el fin de semana pasado.

En una publicación de Instagram con dos fotos, donde aparece con las manos en el rostro mientras observa su pastel, escribió: “Los 33 ya brillan gracias a la calidez de tus dulces deseos de cumpleaños. Este año solo quiero reírme más con la gente que me hace sonreír. 🤍 Los quiero a todos”.

Francesca Consulting también ofreció más detalles del anillo: se trata de un diamante talla cojín engastado en una banda “gruesa” de oro amarillo de 14 quilates.

La historia de amor entre Miley y Maxx

En 2023, Cyrus contó a British Vogue que comenzó a salir con el baterista, quien actualmente forma parte de la banda Liily tras su etapa con The Regrettes, un par de veranos antes. “Nos pusieron en una cita a ciegas”, recordó entonces, antes de matizar entre risas: “Bueno, fue a ciegas para mí… pero no realmente para él”.

La exestrella de Hannah Montana hizo público el romance de manera sutil en noviembre de 2021, cuando incluyó a Morando en un carrusel de Instagram con imágenes del desfile “Love Parade” de Gucci, al que acudieron juntos.

Historias recomendadas:

Sergio Muñoz Emerge como Nueva Promesa en The Gotham Awards por su Cortometraje sobre Migración

Sabrina Carpenter Explota Contra Trump: ¿Qué Dijo la Intérprete de Juno del Uso de su Canción?