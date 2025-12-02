¿Cómo Levantar Queja ante Profeco por Ubicación de "La Casita" de Bad Bunny en Conciertos CDMX?

La promotora Ocesa anunció este martes 2 de noviembre de 2025 una nueva sección disponible para los conciertos de Bad Bunny en el estadio GNP Seguros, al oriente de la Ciudad de México, la cual se abrirá a la venta mañana luego de la definición de la ubicación de "La Casita", el segundo escenario que usará el cantante puertorriqueño como parte de su gira mundial "DeBÍ TiRAR MáS FOTos".

El anuncio de la ubicación del segundo escenario, el cual estará en la sección General B, así como de la venta de la sección "Los Vecinos", provocó el disgusto de algunos de los consumidores que compraron sus boletos con anterioridad pensando que habría un único escenario.

Algunos de los disgustados por la reconfiguración del mapa de los conciertos de Bad Bunny en la capital del país incluso "arrobaron" en redes sociales a la cuenta oficial de la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) en espera de ayuda.

Mapa del concierto de Bad Bunny en CDMX. Imagen: Ocesa

No obstante, N+ consultó al área de comunicación social de la Profeco y hasta esta noche la dependencia federal no tenía registro de ninguna queja formal radicada por parte de los consumidores inconformes.

¿Qué pasará con fans que quedaron en "mala ubicación"?

El área de comunicación social de la Profeco también informó a N+ que hablaron con la boletera Ticketmaster con respecto a la reconfiguración del mapa de los conciertos en la capital del país, la cual explicó que se trató de una decisión del artista.

Por lo anterior, la boletera comunicará en los próximos días cómo van a proceder si las personas no están conformes con relación al asiento que adquirieron para los conciertos de Bad Bunny que se realizarán del 10 al 21 de diciembre de 2025 en el estadio GNP Seguros, antes Foro Sol.

¿Cómo levantar una queja ante Profeco?

Para interponer una reclamación ante Profeco en contra de algún proveedor por no respetar precios, cantidades, plazos, términos, entregas, condiciones, modalidades, características, garantías, intereses y demás compromisos adquiridos en la transacción comercial celebrada, el proceso es el siguiente:

De forma presencial: acudir a la Oficina de Defensa del Consumidor (ODECO) más cercana y presentar el "formato de recepción de queja".

En línea: a través de Conciliaexprés, mecanismo al que se sumó Ticketmaster en abril de 2025 en beneficio de los consumidores.

Los requisitos para presentar una inconformidad ante Profeco son los siguientes:

Nombre y domicilio. Identificación oficial Documentación relacionada con la reclamación (facturas, recibos, contratos, publicidad, entre otros). Nombre y domicilio del proveedor; en caso de no aparecer en el recibo, señalar el lugar donde puede ser localizado. Descripción del bien o servicio que se reclama y la descripción de los hechos que dieron lugar a la queja. Imprimir y presentar el "Formato de recepción de queja" en la Oficina de Defensa del Consumidor (ODECO).

En caso de que la queja sea procedente, se dará inicio a un procedimiento conciliatorio, proceso por el cual Profeco atiende la inconformidad del consumidor en contra de un proveedor mediado por un conciliador, buscando llegar a un acuerdo que deje satisfechas a las partes y en el que se respeten los derechos del consumidor.

