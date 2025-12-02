Bebé de Dos Meses Herida de Bala en Encarnación de Díaz, Jalisco, se Reporta Estable

La bebé de dos meses que recibió un disparo en la cabeza dentro de su domicilio en el municipio de Encarnación de Díaz, Jalisco, se reporta estable, de acuerdo con fuentes involucradas en su atención.

Durante la tarde-noche del 1 de diciembre, la menor fue trasladada desde un hospital de Lagos de Moreno al Hospital Civil Nuevo, donde permanece en el área de Pediatría. El traslado se realizó vía aérea a bordo del helicóptero Titán de la Policía del Estado, con el acompañamiento de personal médico del SAMU Jalisco.

La Fiscalía del Estado continúa con las investigaciones sobre lo ocurrido. Según el testimonio de la madre de la menor, una adolescente de 15 años, durante el fin de semana conoció a un sujeto en una fiesta. Al día siguiente, el hombre acudió a su domicilio y, al colocar una pistola calibre .22 sobre un mueble, el arma se detonó de manera aparentemente accidental, hiriendo a la bebé.

Por su parte, la madre fue quien trasladó inicialmente a la niña a un hospital en Encarnación de Díaz, conocido como La Chona, y posteriormente a Lagos de Moreno, antes de que se realizara el traslado aéreo a Guadalajara.

Aunque no se encuentra detenida, la progenitora permanece bajo investigación, ya que el hombre que presuntamente portaba el arma no ha sido localizado.

Juan Pablo Ortega / N+

