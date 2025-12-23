Hallan Restos del Avión Donde Viajaba el Jefe Militar Libio Cerca de Haymana, Turquía

Las fuerzas de Gendarmería de Turquía localizaron los restos del avión comercial Falcon 50 que transportaba al jefe del Estado Mayor de las Fuerzas Armadas libias, general Mohammed Ali Ahmed AL-Haddad, y otros cuatro pasajeros.

El ministro del Interior turco, Ali Yerlikaya, informó que la aeronave con matrícula 9H-DFJ despegó del aeropuerto de Ankara Esenboğa a las 20:10 horas con destino a Trípoli. A las 20:52 horas se perdió el contacto con el vuelo.

Los restos del avión que despegó del aeropuerto de Ankara Esenboğa con destino a Trípoli fueron encontrados por nuestras fuerzas de Gendarmería a 2 kilómetros al sur de la aldea de Kesikkavak en el distrito de Haymana

Ankara Esenboğa Havalimanı’ndan Trablus’a (Tripoli’ye) gitmek üzere havalanan uçağın enkazına Haymana ilçesi Kesikkavak Köyü’nün 2 km. güneyinde Jandarmamız tarafından ulaşılmıştır.



Gelişmelerden kamuoyu bilgilendirilecektir.

Según la información oficial, la tripulación solicitó un aterrizaje de emergencia cuando la aeronave se encontraba cerca de la localidad de Haymana. Sin embargo, posteriormente se perdió la comunicación con el vuelo.

El hallazgo se produjo en una zona rural del distrito de Haymana, ubicado en las afueras de Ankara. Los restos fueron localizados específicamente a dos kilómetros al sur de la aldea de Kesikkavak.

A bordo del Falcon 50 viajaban cinco personas en total, incluyendo al general AL-Haddad, quien ocupa el cargo más alto en la estructura de las Fuerzas Armadas libias. Las autoridades turcas no han proporcionado detalles sobre el estado de los ocupantes de la aeronave.

El ministro Yerlikaya indicó que las autoridades mantendrán informada a la opinión pública sobre los desarrollos de la situación. La investigación sobre las causas del incidente se encuentra en curso.

