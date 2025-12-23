Golpe a ‘Los Chapitos’: Detienen a 4 Presuntos Integrantes en Sinaloa y Jalisco

Autoridades del Gabinete de Seguridad detuvieron, en operativos conjuntos realizados en Sinaloa y Jalisco, a 4 presuntos integrantes de grupos vinculados con Los Chapitos, facción del Cártel del Pacífico.

Los operativos conjuntos se ejecutaron en Mazatlán, Sinaloa, y en Zapopan, Jalisco, y fueron encabezados por elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional (DEFENSA), de la Secretaría de Marina (Semar), de la Fiscalía General de la República (FGR), de la Guardia Nacional (GN) y de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC).

Los detenidos en Mazatlán fueron identificados como:

Carlos Gabriel ‘N’, alias Pollo , de 37 años de edad, presunto líder de la célula delictiva Los Jordan , vinculada a Los Chapitos .

, de 37 años de edad, presunto líder de la célula delictiva , vinculada a . Jesús Arturo ‘N’, de 40 años de edad.

Carlos Gabriel ‘N’, detenido en Mazatlán, Sinaloa. Foto: Gabinete de Seguridad

Los detenidos en Zapopan fueron identificados como:

Mario Alfredo ‘N’, alias 7 , de 44 años de edad, cuñado y presunto operador financiero de Iván Archivaldo Guzmán Salazar , hijo de Joaquín El Chapo Guzmán y líder de Los Chapitos.

, de 44 años de edad, cuñado y presunto operador financiero de , hijo de Joaquín y líder de Mario 'N', alias Niño, de 69 años de edad, supuesto operador financiero y suegro de Iván Archivaldo Guzmán.

Golpe a Los Chapitos en Mazatlán

En un comunicado conjunto, el Gabinete de Seguridad detalló que el operativo en Mazatlán se realizó en la colonia Los Caracoles, donde detuvieron a dos sujetos, de los cuales, uno cuenta con tres órdenes de aprehensión vigentes.

Los agentes les aseguraron el siguiente material:

Dos armas de fuego.

51 cartuchos útiles.

Una bolsa con marihuana.

Equipos de radiocomunicación y telefonía.

Operativo en Zapopan

En otro de los operativos, se ejecutaron órdenes de cateo en domicilios de las colonias Bajío Zapopan y Vallarta Universidad, en el municipio de Zapopan, donde fueron detenidos los dos presuntos operadores financieros de Los Chapitos.

Las autoridades decomisaron el siguiente material:

Cuatro armas de fuego.

Dosis de droga.

Tres vehículos de alta gama.

Teléfonos celulares.

Equipos electrónicos.

El Gabinete de Seguridad apuntó que las cuatro personas detenidas y el material asegurado fueron puestos a disposición de los agentes del Ministerio Público correspondientes, quienes determinarán su situación jurídica.

