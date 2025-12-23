Cae Presunto Implicado en Asesinato en Guerrero del Coordinador Regional de IMSS-Bienestar

La Fiscalía General del Estado de Guerrero informó hoy, 23 de diciembre de 2025, que fue detenido Francisco ‘N’, presunto implicado en el asesinato de Raymundo Cabrera Díaz, coordinador regional del IMSS-Bienestar, en Tlacotepec.

Francisco 'N’ fue detenido en las inmediaciones del municipio de Chilpancingo, detalló en un comunicado la Fiscalía General del Estado de Guerrero.

El médico Raymundo Cabrera Díaz fue asesinado en un restaurante de la colonia Ruffo Figueroa, en Chilpancingo, luego de que era seguido por sujetos armados.

De acuerdo con la Fiscalía de Guerrero, Francisco ‘N’ habría participado directamente en el ataque del médico, aunque no se ha esclarecido el móvil del crimen.

En la conferencia mañanera de este martes, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, dijo que se está investigando el homicidio del funcionario del IMSS-Bienestar.

Francisco 'N' ya contaba con orden de aprehensión por homicidio

Al ser detenido, Francisco “N” contaba con una orden de aprehensión por el delito de homicidio en agravio de Esther ‘N’, en un hecho distinto al del coordinador regional del IMSS-Bienestar, precisó la Fiscalía de Guerrero.

Ahora, un juez de Control determinará su situación jurídica.

