Matan a 4 de Una Familia en Chilapa, Guerrero; Reportan una Policía Entre las Víctimas.

Al menos cuatro integrantes de una familia fueron asesinados a balazos en Chilapa de Álvarez, Guerrero, confirmó la Fiscalía General del Estado. Entre las víctimas se reportó una policía.

De acuerdo con el informe de las autoridades ministeriales, los hechos ocurrieron en una casa del barrio de San José, donde fueron localizados los cuerpos de dos hombres y dos mujeres.

La Fiscalía de Guerrero inició investigaciones por el delito de homicidio calificado, se indicó en una breve ficha informativa emitida la noche de este 21 de diciembre.

¿Quiénes son las víctimas?

Reportes locales señalaron que entre las mujeres fallecidas está Josefina "N", supuesta integrante de la Policía Investigadora de la FGE. Sin embargo, otros medios indicaron que se trata de una agente municipal.

Asimismo, se informó que otra mujer resultó herida por los impactos de arma de fuego en el domicilio localizado en la calle 12 Sur. El crimen fue perpetrado alrededor de las 12:00 horas del 21 de diciembre.

Se presume que hombres armados irrumpieron en la casa y abrieron fuego contra quienes estaban presentes, para después emprender la fuga. Al momento, no se ha reportado ninguna detención.

Al sitio arribaron elementos de la Guardia Nacional. Se informó del hallazgo de casquillos percutidos pertenecientes a un fusil tipo AR-15.

Los agentes de la Fiscalía quisieron llevar los cuerpos para la necropsia de ley en el Servicio Médico Forense, pero los familiares no permitieron esas diligencias, se indicó.

