Asesinato en Zona Rosa: Fiscalía CDMX Confirma Homicidio de "El Panu", Cercano a los Chapitos

Este domingo 21 de diciembre de 2025, un hombre fue asesinado a balazos al interior de un restaurante en la Zona Rosa, alcaldía Cuauhtémoc, Ciudad de México.

La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX) confirmó este 25 de diciembre que la víctima fue identificada mediante peritajes de huellas dactilares como Oscar "N", señalado como presunto integrante del grupo criminal "Los Chapitos".

El ataque ocurrió alrededor de las 20:00 horas en el restaurante Luaú, ubicado en el número 28 de avenida Niza, en el cruce con calle Londres.

Ataque directo frente a familiares de "El Panu"

De acuerdo con las indagatorias, la víctima se encontraba con familiares cuando un individuo con vestimenta oscura, gorra y cubrebocas se aproximó y le disparó con un arma de fuego en diversas ocasiones, provocando su muerte y lesionando a otra persona.

Testigos presentes reportaron que el agresor ingresó al inmueble sin mediar palabra y abrió fuego contra dos personas. Tras el ataque, el presunto responsable huyó en una motocicleta manejada por un cómplice.

María José "N" identificó a la víctima como su pareja, Óscar Ruiz Domínguez, de 41 años, originario del estado de Sinaloa, quien acababa de llegar a la Ciudad de México. Señaló que Fabián Valenzuela, de 22 años, su primo, resultó herido en el ataque.

Esto fueron los hallazgos en la escena del crimen

Peritos hallaron en el restaurante 12 casquillos percutidos calibre 9 milímetros de uso reservado para las Fuerzas Armadas. El cuerpo de la persona asesinada fue enviado al anfiteatro ministerial donde fue cotejada su identidad.

Al lugar acudieron elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, quienes acordonaron el área. Posteriormente, se incorporaron peritos en criminalística e identificación forense, así como agentes de la Policía de Investigación para recabar indicios y asegurar el inmueble.

Dos ambulancias arribaron al sitio, aunque actualmente solo una permaneció en el lugar. El acceso principal al restaurante fue cerrado por completo. La circulación vehicular se redujo a un solo carril en dirección a Insurgentes.

El joven que sobrevivió al ataque fue trasladado al Hospital ABC de Observatorio, donde autoridades lo resguardan. Personal de la Policía de Investigación recabará su testimonio.

Había una recompensa millonaria de Estados Unidos

Autoridades de Estados Unidos, a través del Departamento de Justicia y la Administración para el Control de Drogas (DEA), mantenían una orden de búsqueda contra Oscar "N", por quien se ofrecía una recompensa de hasta cuatro millones de dólares.

Las acusaciones derivan de delitos relacionados con el tráfico internacional de drogas, así como por su presunto rol operativo dentro del Cártel de Sinaloa, organización criminal con impacto transnacional.

La Fiscalía CDMX inició una investigación por el delito de homicidio calificado. La institución mantiene la investigación en curso para esclarecer plenamente los hechos, identificar y localizar a quienes resulten responsables y determinar el móvil del ataque.

Hasta el momento no se ha establecido el paradero de los responsables. La búsqueda de los agresores continúa.

