Frío en CDMX: Lista de Alcaldías en Alerta por Bajas Temperaturas Mañana 26 de Diciembre 2025

El frío continúa en gran parte del territorio nacional y de acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), dos nuevos sistemas frontales se aproximan a México, en los próximos días; aquí te informamos qué alcaldías entraron en alerta por las bajas temperaturas de mañana, 26 de diciembre de 2025.

CDMX, en alerta por frío

La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC) de Ciudad de México activó hoy, 25 de diciembre de 2025, alerta amarilla por las bajas temperaturas que se van a sentir este viernes, día en que entrará al país el frente frío 24.

De acuerdo con la alerta amarilla, en las partes altas de algunas alcaldías se van a registrar temperaturas de entre 4 y 6 grados centígrados, entre las 04:00 de la madrugada y las 08:00 de la mañana del 26 de diciembre de 2025.

Las alcaldías en alerta amarilla son las siguientes:

Álvaro Obregón

Cuajimalpa

Magdalena Contreras

Milpa Alta

Tlalpan

Xochimilco

Recomendaciones para hacer frente al frío en CDMX

Las autoridades de la Ciudad de México dieron las siguientes recomendaciones a la población, por el frío en la capital del país:

Abrígate adecuadamente.

Cubre nariz y boca.

Evita cambios bruscos de temperatura.

Ingiere abundante agua, frutas y verduras con vitaminas A y С.

Resguarda a tus mascotas del frio y no las dejes a la intemperie.

De acuerdo con el SMN, el frente frío 25 llegará a México el próximo domingo, 28 de diciembre de 2025.

