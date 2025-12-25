Frío en CDMX: Lista de Alcaldías en Alerta por Bajas Temperaturas Mañana 26 de Diciembre 2025
Entérate qué alcaldías entran en alerta por el frío que se va a sentir mañana, 26 de diciembre de 2025, en CDMX
El frío continúa en gran parte del territorio nacional y de acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), dos nuevos sistemas frontales se aproximan a México, en los próximos días; aquí te informamos qué alcaldías entraron en alerta por las bajas temperaturas de mañana, 26 de diciembre de 2025.
CDMX, en alerta por frío
La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC) de Ciudad de México activó hoy, 25 de diciembre de 2025, alerta amarilla por las bajas temperaturas que se van a sentir este viernes, día en que entrará al país el frente frío 24.
De acuerdo con la alerta amarilla, en las partes altas de algunas alcaldías se van a registrar temperaturas de entre 4 y 6 grados centígrados, entre las 04:00 de la madrugada y las 08:00 de la mañana del 26 de diciembre de 2025.
Las alcaldías en alerta amarilla son las siguientes:
- Álvaro Obregón
- Cuajimalpa
- Magdalena Contreras
- Milpa Alta
- Tlalpan
- Xochimilco
Se activa #AlertaAmarilla por pronóstico de temperaturas bajas para la madrugada y mañana del viernes 26/12/2025, en las demarcaciones: @AlcaldiaAO, @cuajimalpa_gob, @ALaMagdalenaC, @AlcMilpaAlta, @TlalpanAl y @XochimilcoAl.— Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y PC (@SGIRPC_CDMX) December 25, 2025
Mantente informado. #PronósticoDelTiempo… pic.twitter.com/pgybThEaZE
Recomendaciones para hacer frente al frío en CDMX
Las autoridades de la Ciudad de México dieron las siguientes recomendaciones a la población, por el frío en la capital del país:
- Abrígate adecuadamente.
- Cubre nariz y boca.
- Evita cambios bruscos de temperatura.
- Ingiere abundante agua, frutas y verduras con vitaminas A y С.
- Resguarda a tus mascotas del frio y no las dejes a la intemperie.
De acuerdo con el SMN, el frente frío 25 llegará a México el próximo domingo, 28 de diciembre de 2025.
