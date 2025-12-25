Inicio Ciudad de México Frío en CDMX: Lista de Alcaldías en Alerta por Bajas Temperaturas Mañana 26 de Diciembre 2025

Frío en CDMX: Lista de Alcaldías en Alerta por Bajas Temperaturas Mañana 26 de Diciembre 2025

|

N+

-

Entérate qué alcaldías entran en alerta por el frío que se va a sentir mañana, 26 de diciembre de 2025, en CDMX

Así amaneció el Zócalo CDMX hoy, 25 de diciembre de 2025

Así amaneció el Zócalo CDMX hoy, 25 de diciembre de 2025. Foto: Cuartoscuro

COMPARTE:

El frío continúa en gran parte del territorio nacional y de acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), dos nuevos sistemas frontales se aproximan a México, en los próximos días; aquí te informamos qué alcaldías entraron en alerta por las bajas temperaturas de mañana, 26 de diciembre de 2025.

Noticia relacionada: ¿Hay Contingencia Ambiental en CDMX Hoy 25 de Diciembre? Así Está la Calidad del Aire en Navidad

CDMX, en alerta por frío

La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC) de Ciudad de México activó hoy, 25 de diciembre de 2025, alerta amarilla por las bajas temperaturas que se van a sentir este viernes, día en que entrará al país el frente frío 24.

De acuerdo con la alerta amarilla, en las partes altas de algunas alcaldías se van a registrar temperaturas de entre 4 y 6 grados centígrados, entre las 04:00 de la madrugada y las 08:00 de la mañana del 26 de diciembre de 2025.

Las alcaldías en alerta amarilla son las siguientes:

  • Álvaro Obregón
  • Cuajimalpa
  • Magdalena Contreras
  • Milpa Alta
  • Tlalpan
  • Xochimilco 

Noticia relacionada: Activan Fase 1 de Contingencia Ambiental Atmosférica por Partículas Suspendidas en el Edomex

Recomendaciones para hacer frente al frío en CDMX

Las autoridades de la Ciudad de México dieron las siguientes recomendaciones a la población, por el frío en la capital del país:

  • Abrígate adecuadamente.
  • Cubre nariz y boca.
  • Evita cambios bruscos de temperatura.
  • Ingiere abundante agua, frutas y verduras con vitaminas A y С.
  • Resguarda a tus mascotas del frio y no las dejes a la intemperie.

De acuerdo con el SMN, el frente frío 25 llegará a México el próximo domingo, 28 de diciembre de 2025.

Historias recomendadas:

Con información de N+.

RMT 

Clima CDMXFrío en México 2025Pronóstico del tiempo
Inicio Ciudad de México Alerta frio cdmx Mañana 26 de diciembre 2025 lista alcaldias bajas temperaturas