Frente Frio 24 Causará Heladas: ¿Cuándo Llega el 25 a México?

¡Prepárate! Porque hoy, 25 de diciembre de 2025, Día de Navidad, seguirá el frío y las bajas temperaturas en varios estados del país, por el ingreso de un nuevo frente frío a México.

La Comisión Nacional del Agua (Conagua) informó que dos anticiclones, una corriente en chorro polar y un frente frío estarán activos de manera simultánea en México durante la Navidad.

Cabe destacar que el frente frío 24 se aproxima al noroeste de México, ingresará mañana viernes en Baja California, generando rachas de viento de hasta 70 km/h y lluvias fuertes a muy fuertes.

Estados con heladas por frente frío

La Conagua informó que debido al frente frío 24, que ingresará mañana, se registrarán bajas temperaturas y heladas en algunos estados del país.

Así estará el clima esta Navidad.

Temperaturas mínimas de -10 a -5 °C con heladas en: zonas serranas de Baja California, Chihuahua y Durango.

Temperaturas mínimas de -5 a 0 °C con heladas en: zonas serranas de Sonora, Zacatecas, Estado de México, Tlaxcala y Puebla.

Temperaturas mínimas de 0 a 5 °C en: zonas serranas de Coahuila, Nuevo León, San Luis Potosí, Aguascalientes, Jalisco, Michoacán, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Veracruz y Oaxaca.

Clima para el 26 de diciembre

Temperaturas mínimas de -10 a -5 °C con heladas durante la madrugada del viernes: zonas serranas de Baja California, Chihuahua y Durango.

Temperaturas mínimas de -5 a 0 °C con heladas durante la madrugada del viernes: zonas serranas de Sonora, Nuevo León, Zacatecas, Estado de México, Tlaxcala y Puebla.

Temperaturas mínimas de 0 a 5 °C durante la madrugada del viernes: zonas serranas de Coahuila, San Luis Potosí, Aguascalientes, Jalisco, Michoacán, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Veracruz y Oaxaca.

¿Cuándo ingresa el frente frío 25 al país?

La Conagua prevé que durante el domingo, 28 de diciembre, un nuevo frente frío, el 25, y su masa de aire ártico ingresarán al norte de México, ocasionando vientos fuertes a muy fuertes y descenso de la temperatura en dicha región; así como lluvias y chubascos en Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas.

Con información de N+

