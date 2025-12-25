Inicio Nacional Clima Pronóstico del Tiempo en México JUEVES 25 de Diciembre 2025: Lluvias y Posible Caída de Nieve

Pronóstico del Tiempo en México JUEVES 25 de Diciembre 2025: Lluvias y Posible Caída de Nieve

|

N+

-

Para este día de Navidad se esperan lluvias fuertes con puntuales muy fuertes en Puebla, Veracruz, Oaxaca, Chiapas y Tabasco, además, la posible caída de nieve o aguanieve en Baja California

Pronóstico del Tiempo en México JUEVES 25 de Diciembre 2025: Lluvias y Posible Caída de Nieve

Una mujer se cubre de una lluvia registrada el 18 de diciembre de 2025 en la Ciudad de México. Foto: Cuartoscuro | Archivo

COMPARTE:

Para este jueves 25 de diciembre de 2025, un nuevo frente frío se extenderá cerca del noroeste del país, que en interacción con una vaguada en niveles medios y altos de la atmósfera y corrientes en chorro polar y subtropical, originará vientos con rachas de hasta 60 km/h, lluvias y chubascos en la península de Baja California y Sonora; con probable caída de nieve o aguanieve en la Sierra de San Pedro Mártir, B.C. 

Al mismo tiempo, canales de baja presión sobre el centro y sureste, en combinación con inestabilidad atmosférica y una circulación ciclónica en niveles medios de la atmosfera en el golfo de México, ocasionarán chubascos y lluvias fuertes en dichas regiones, incluida la península de Yucatán, con lluvias puntuales muy fuertes en zonas de Puebla, Veracruz, Oaxaca, Chiapas y Tabasco.

En el norte y occidente del territorio nacional se prevé tiempo estable y sin lluvia; así como ambiente frío a muy frío con posibles heladas al amanecer sobre estados de la Mesa del Norte y la Mesa Central.

Valle de México

  • Para la mañana, se espera cielo medio nublado, ambiente frío a fresco; y muy frío con bancos de niebla en zonas altas del Valle de México.
  • Por la tarde, se prevé ambiente templado, cielo medio nublado a nublado con probabilidad de lluvias aisladas en el Estado de México y en la Ciudad de México.
  • La temperatura mínima en la Ciudad de México será de 9 a 11 °C y la máxima de 21 a 23 °C.

Lluvias

  • Lluvias fuertes con puntuales muy fuertes en Puebla (Valle Serdán y Tehuacán-Sierra Negra), Veracruz (Papaloapan, Los Tuxtlas y Olmeca), Oaxaca, Chiapas y Tabasco.
  • Chubascos con lluvias puntuales fuertes en Veracruz (Capital, Sotavento y Las Montañas), Campeche y Quintana Roo.
  • Intervalos de chubascos en Baja California, Baja California Sur, Sonora, Guerrero, Hidalgo, Tlaxcala, Puebla (Sierra Norte y Sierra Nororiental), Veracruz (Huasteca Baja, Totonaca y Nautla) y Yucatán.
  • Lluvias aisladas en Nuevo León, Tamaulipas, Veracruz (Huasteca Alta), San Luis Potosí, Querétaro, Estado de México, Ciudad de México y Morelos.
  • Posible caída de nieve o aguanieve en Sierra de San Pedro Mártir, B. C.

Calor

  • Se pronostican temperaturas máximas de 35 a 40 °C en Baja California Sur, Sonora (sur), Sinaloa, Nayarit, Jalisco (costa), Colima, Michoacán, Guerrero, Oaxaca (istmo y costa), Chiapas (istmo y costa), Campeche y Yucatán.
  • Temperaturas máximas de 30 a 35 °C en Chihuahua (suroeste), Durango (oeste), Morelos, Puebla (suroeste) y Quintana Roo.

Frío

  • Se prevén temperaturas mínimas de -10 a -5 °C con heladas en zonas serranas de Baja California, Chihuahua y Durango.
  • Temperaturas mínimas de -5 a 0 °C con heladas en zonas serranas de Sonora, Zacatecas, Estado de México, Tlaxcala y Puebla.
  • Mínimas de 0 a 5 °C en zonas serranas de Coahuila, Nuevo León, San Luis Potosí, Aguascalientes, Jalisco, Michoacán, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Veracruz y Oaxaca.

Viento

  • Se espera viento de componente norte de 30 a 40 km/h con rachas de 60 a 80 km/h en el istmo y golfo de Tehuantepec (Oaxaca y Chiapas).
  • Viento de 20 a 30 km/h con rachas de 40 a 60 km/h en golfo de California, Baja California, Baja California Sur, Sonora, Sinaloa (costa), Campeche, Yucatán y Quintana Roo.
  • Viento de 10 a 20 km/h con rachas de 30 a 50 km/h en Chihuahua, Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas.
  • Oleaje de 1.5 a 2.5 metros de altura en costa occidental de la península de Baja California y golfo de Tehuantepec.

Historias recomendadas:

Con información de SMN

LECQ

Frío en México 2025Lluvias e InundacionesCalor en México
Inicio Nacional Clima Pronostico del tiempo en México jueves 25 de diciembre 2025 lluvias y posible caida de nieve