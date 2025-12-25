Pronóstico del Tiempo en México JUEVES 25 de Diciembre 2025: Lluvias y Posible Caída de Nieve
N+
Para este día de Navidad se esperan lluvias fuertes con puntuales muy fuertes en Puebla, Veracruz, Oaxaca, Chiapas y Tabasco, además, la posible caída de nieve o aguanieve en Baja California
COMPARTE:
Para este jueves 25 de diciembre de 2025, un nuevo frente frío se extenderá cerca del noroeste del país, que en interacción con una vaguada en niveles medios y altos de la atmósfera y corrientes en chorro polar y subtropical, originará vientos con rachas de hasta 60 km/h, lluvias y chubascos en la península de Baja California y Sonora; con probable caída de nieve o aguanieve en la Sierra de San Pedro Mártir, B.C.
Al mismo tiempo, canales de baja presión sobre el centro y sureste, en combinación con inestabilidad atmosférica y una circulación ciclónica en niveles medios de la atmosfera en el golfo de México, ocasionarán chubascos y lluvias fuertes en dichas regiones, incluida la península de Yucatán, con lluvias puntuales muy fuertes en zonas de Puebla, Veracruz, Oaxaca, Chiapas y Tabasco.
En el norte y occidente del territorio nacional se prevé tiempo estable y sin lluvia; así como ambiente frío a muy frío con posibles heladas al amanecer sobre estados de la Mesa del Norte y la Mesa Central.
Valle de México
- Para la mañana, se espera cielo medio nublado, ambiente frío a fresco; y muy frío con bancos de niebla en zonas altas del Valle de México.
- Por la tarde, se prevé ambiente templado, cielo medio nublado a nublado con probabilidad de lluvias aisladas en el Estado de México y en la Ciudad de México.
- La temperatura mínima en la Ciudad de México será de 9 a 11 °C y la máxima de 21 a 23 °C.
Lluvias
- Lluvias fuertes con puntuales muy fuertes en Puebla (Valle Serdán y Tehuacán-Sierra Negra), Veracruz (Papaloapan, Los Tuxtlas y Olmeca), Oaxaca, Chiapas y Tabasco.
- Chubascos con lluvias puntuales fuertes en Veracruz (Capital, Sotavento y Las Montañas), Campeche y Quintana Roo.
- Intervalos de chubascos en Baja California, Baja California Sur, Sonora, Guerrero, Hidalgo, Tlaxcala, Puebla (Sierra Norte y Sierra Nororiental), Veracruz (Huasteca Baja, Totonaca y Nautla) y Yucatán.
- Lluvias aisladas en Nuevo León, Tamaulipas, Veracruz (Huasteca Alta), San Luis Potosí, Querétaro, Estado de México, Ciudad de México y Morelos.
- Posible caída de nieve o aguanieve en Sierra de San Pedro Mártir, B. C.
Calor
- Se pronostican temperaturas máximas de 35 a 40 °C en Baja California Sur, Sonora (sur), Sinaloa, Nayarit, Jalisco (costa), Colima, Michoacán, Guerrero, Oaxaca (istmo y costa), Chiapas (istmo y costa), Campeche y Yucatán.
- Temperaturas máximas de 30 a 35 °C en Chihuahua (suroeste), Durango (oeste), Morelos, Puebla (suroeste) y Quintana Roo.
Frío
- Se prevén temperaturas mínimas de -10 a -5 °C con heladas en zonas serranas de Baja California, Chihuahua y Durango.
- Temperaturas mínimas de -5 a 0 °C con heladas en zonas serranas de Sonora, Zacatecas, Estado de México, Tlaxcala y Puebla.
- Mínimas de 0 a 5 °C en zonas serranas de Coahuila, Nuevo León, San Luis Potosí, Aguascalientes, Jalisco, Michoacán, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Veracruz y Oaxaca.
Viento
- Se espera viento de componente norte de 30 a 40 km/h con rachas de 60 a 80 km/h en el istmo y golfo de Tehuantepec (Oaxaca y Chiapas).
- Viento de 20 a 30 km/h con rachas de 40 a 60 km/h en golfo de California, Baja California, Baja California Sur, Sonora, Sinaloa (costa), Campeche, Yucatán y Quintana Roo.
- Viento de 10 a 20 km/h con rachas de 30 a 50 km/h en Chihuahua, Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas.
- Oleaje de 1.5 a 2.5 metros de altura en costa occidental de la península de Baja California y golfo de Tehuantepec.
Historias recomendadas:
- Sheinbaum Comparte Mensaje Navideño a Familias Mexicanas: "Esta Noche Hay Esperanza"
- Reportan Explosión de Polvorín en Ozumba, Edomex, Hoy 24 de Diciembre; Hay al Menos 2 Lesionados
- Aseguran 62 Motocicletas de Lujo, Droga y Medallas Vinculadas a ExAtleta Olímpico Ahora Narco
Con información de SMN
LECQ