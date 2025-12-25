Pronóstico del Tiempo en México JUEVES 25 de Diciembre 2025: Lluvias y Posible Caída de Nieve

Para este jueves 25 de diciembre de 2025, un nuevo frente frío se extenderá cerca del noroeste del país, que en interacción con una vaguada en niveles medios y altos de la atmósfera y corrientes en chorro polar y subtropical, originará vientos con rachas de hasta 60 km/h, lluvias y chubascos en la península de Baja California y Sonora; con probable caída de nieve o aguanieve en la Sierra de San Pedro Mártir, B.C.

Al mismo tiempo, canales de baja presión sobre el centro y sureste, en combinación con inestabilidad atmosférica y una circulación ciclónica en niveles medios de la atmosfera en el golfo de México, ocasionarán chubascos y lluvias fuertes en dichas regiones, incluida la península de Yucatán, con lluvias puntuales muy fuertes en zonas de Puebla, Veracruz, Oaxaca, Chiapas y Tabasco.

En el norte y occidente del territorio nacional se prevé tiempo estable y sin lluvia; así como ambiente frío a muy frío con posibles heladas al amanecer sobre estados de la Mesa del Norte y la Mesa Central.

Valle de México

Para la mañana , se espera cielo medio nublado , ambiente frío a fresco ; y muy frío con bancos de niebla en zonas altas del Valle de México.

, se espera , ; y con bancos de en zonas altas del Valle de México. Por la tarde , se prevé ambiente templado , cielo medio nublado a nublado con probabilidad de lluvias aisladas en el Estado de México y en la Ciudad de México .

, se prevé , a con de en el y en la . La temperatura mínima en la Ciudad de México será de 9 a 11 °C y la máxima de 21 a 23 °C.

Lluvias

Lluvias fuertes con puntuales muy fuertes en Puebla (Valle Serdán y Tehuacán-Sierra Negra), Veracruz (Papaloapan, Los Tuxtlas y Olmeca), Oaxaca, Chiapas y Tabasco.

en Puebla (Valle Serdán y Tehuacán-Sierra Negra), Veracruz (Papaloapan, Los Tuxtlas y Olmeca), Oaxaca, Chiapas y Tabasco. Chubascos con lluvias puntuales fuertes en Veracruz (Capital, Sotavento y Las Montañas), Campeche y Quintana Roo.

en Veracruz (Capital, Sotavento y Las Montañas), Campeche y Quintana Roo. Intervalos de chubascos en Baja California, Baja California Sur, Sonora, Guerrero, Hidalgo, Tlaxcala, Puebla (Sierra Norte y Sierra Nororiental), Veracruz (Huasteca Baja, Totonaca y Nautla) y Yucatán.

en Baja California, Baja California Sur, Sonora, Guerrero, Hidalgo, Tlaxcala, Puebla (Sierra Norte y Sierra Nororiental), Veracruz (Huasteca Baja, Totonaca y Nautla) y Yucatán. Lluvias aisladas en Nuevo León, Tamaulipas, Veracruz (Huasteca Alta), San Luis Potosí, Querétaro, Estado de México, Ciudad de México y Morelos.

en Nuevo León, Tamaulipas, Veracruz (Huasteca Alta), San Luis Potosí, Querétaro, Estado de México, Ciudad de México y Morelos. Posible caída de nieve o aguanieve en Sierra de San Pedro Mártir, B. C.

Calor

Se pronostican temperaturas máximas de 35 a 40 °C en Baja California Sur, Sonora (sur), Sinaloa, Nayarit, Jalisco (costa), Colima, Michoacán, Guerrero, Oaxaca (istmo y costa), Chiapas (istmo y costa), Campeche y Yucatán.

en Baja California Sur, Sonora (sur), Sinaloa, Nayarit, Jalisco (costa), Colima, Michoacán, Guerrero, Oaxaca (istmo y costa), Chiapas (istmo y costa), Campeche y Yucatán. Temperaturas máximas de 30 a 35 °C en Chihuahua (suroeste), Durango (oeste), Morelos, Puebla (suroeste) y Quintana Roo.

Frío

Se prevén temperaturas mínimas de -10 a -5 °C con heladas en zonas serranas de Baja California, Chihuahua y Durango.

con en zonas serranas de Baja California, Chihuahua y Durango. Temperaturas mínimas de -5 a 0 °C con heladas en zonas serranas de Sonora, Zacatecas, Estado de México, Tlaxcala y Puebla.

con en zonas serranas de Sonora, Zacatecas, Estado de México, Tlaxcala y Puebla. Mínimas de 0 a 5 °C en zonas serranas de Coahuila, Nuevo León, San Luis Potosí, Aguascalientes, Jalisco, Michoacán, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Veracruz y Oaxaca.

Viento

Se espera viento de componente norte de 30 a 40 km/h con rachas de 60 a 80 km/h en el istmo y golfo de Tehuantepec (Oaxaca y Chiapas).

con en el istmo y golfo de Tehuantepec (Oaxaca y Chiapas). Viento de 20 a 30 km/h con rachas de 40 a 60 km/h en golfo de California, Baja California, Baja California Sur, Sonora, Sinaloa (costa), Campeche, Yucatán y Quintana Roo.

con en golfo de California, Baja California, Baja California Sur, Sonora, Sinaloa (costa), Campeche, Yucatán y Quintana Roo. Viento de 10 a 20 km/h con rachas de 30 a 50 km/h en Chihuahua, Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas.

con en Chihuahua, Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas. Oleaje de 1.5 a 2.5 metros de altura en costa occidental de la península de Baja California y golfo de Tehuantepec.

