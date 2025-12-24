Sheinbaum Comparte Mensaje Navideño a Familias Mexicanas: "Esta Noche Hay Esperanza"

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo le deseó esta noche a todas las familias mexicanas una feliz Navidad.

Vía la red social X, la mandataria compartió un mensaje con motivo de la festividad que año con año reúne a las familias mexicanas.

"Esta noche hay esperanza, amor y fraternidad en cada rincón del país", escribió la presidenta.

Gracias a todas las niñas y los niños que nos recuerdan todos los días porqué vale la pena luchar

Deseamos feliz Navidad a todas las familias mexicanas. Esta noche hay esperanza, amor y fraternidad en cada rincón del país.



Lo más importante son los valores y el amor por los demás, por la familia y por nuestro querido México. pic.twitter.com/BfwCrcabAS — Claudia Sheinbaum Pardo (@Claudiashein) December 25, 2025

"En cada rincón del país hay siempre esperanza"

Frente a un árbol navideño instalado en el patio de Palacio Nacional, la presidenta compartió el segundo mensaje navideño de su administración.

Esta noche, en cada rincón del país, hay siempre esperanza. En un casa, en un barrio, colonia de la ciudades, en un pequeño pueblo en el campo, en la costa y en el desierto; en el norte, en el centro y en el sursureste de nuestro hermoso México hay amor y fraternidad

Sheinbaum Pardo destacó la unión familiar y los valores de los mexicanos, sin olvidarse de los paisanos, las fuerzas armadas, los trabajadores de los servicios de emergencia a quienes laboran esta noche lejos de casa.

