Aseguran 62 Motocicletas de Lujo, Droga y Medallas Vinculadas a ExAtleta Olímpico Ahora Narco

Elementos de la Fiscalía General de la República (FGR), Secretaría de Marina (Semar), Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Secretaría de la Defensa Nacional y Guardia Nacional ejecutaron este 24 de diciembre de 2025 cuatro cateos en domicilios de la Ciudad de México y Estado de México relacionados con un exatleta olímpico considerado uno de los 10 fugitivos más buscados por autoridades estadounidenses.

El operativo se desarrolló como parte de los trabajos de coordinación interinstitucional con agencias de seguridad internacionales. Las investigaciones se enfocaron en un exatleta de nacionalidad extranjera vinculado con actividades delictivas de carácter transnacional.

Las autoridades identificaron cuatro inmuebles en ambas entidades federativas relacionados con actividades ilícitas. Con los datos de prueba recabados, un Juez de Control otorgó los mandamientos judiciales necesarios para intervenir los predios.

Motos de lujo, drogas, armas y... ¡medallas olímpicas!

Durante el despliegue coordinado en los domicilios, las fuerzas de seguridad hallaron dosis de metanfetamina y marihuana, 62 motocicletas de alta gama, dos vehículos, obras de arte, dos medallas olímpicas, cartuchos, un cargador y diversa documentación.

Los inmuebles quedaron sellados y bajo resguardo de las autoridades. Los bienes asegurados fueron puestos a disposición del agente del Ministerio Público correspondiente, quien continuará con las indagatorias subsecuentes.

El operativo forma parte de la cooperación bilateral para detener a personas requeridas por autoridades de otros países. Las instituciones del Gabinete de Seguridad reiteraron su compromiso de fortalecer la cooperación internacional para detener a generadores de violencia y combatir delitos de alto impacto.

El caso está vinculado a Ryan Wedding, quien fue snowboarder olímpico por Canadá en los Juegos Olímpicos de Invierno de 2002 celebrados en Salt Lake City. Estados Unidos ofrece una recompensa de 10 millones de dólares por su captura.

Wedding aparece en la lista de los diez más buscados del FBI. En Estados Unidos enfrenta cargos de asociación delictiva, asesinato y conspiración. El Departamento de Justicia estadounidense indica que su último lugar de residencia conocido es México, donde es conocido como "El Jefe".

Video: EUA Sanciona a Ryan Wedding, Exatleta Olímpico Canadiense; Lo Vinculan con el CJNG.

El exdeportista fue detenido en 2010 en California y sentenciado a cuatro años de prisión. Una vez liberado, continuó en el crimen organizado. Se le acusa de coordinar el trasiego de cocaína desde México hacia Los Ángeles como parte del Cártel de Sinaloa.

Además, se le señala por haber ordenado dos asesinatos en Ontario, Canadá, en noviembre de 2023, por el presunto robo a un cargamento de droga.

Historias recomendadas:

CT