Redada Migratoria Termina en Persecución y Tiroteo en Maryland, EUA; Hay 2 Heridos

Agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) de Estados Unidos dispararon este miércoles 24 de diciembre contra un vehículo en movimiento durante una acción de "cumplimiento y deportación", hiriendo a dos personas.

Más tarde, un vocero del Departamento de Policía del Condado de Anne Arundel dijo que ninguna de las personas tenía lesiones que pusieran en peligro su vida y ambas fueron trasladadas al hospital.

Los agentes identificaron al conductor de una camioneta como Tiago Alexandre Sousa-Martins, inmigrante indocumentado de Portugal.

En el asiento del pasajero se encontraba Solomon Antonio Serrano-Esquivel, inmigrante indocumentado de El Salvador.

La policía de Anne Arundel respondió a un informe de un tiroteo que involucró a agentes federales aproximadamente a las 10:50 horas. Los agentes de ICE fueron los únicos funcionarios involucrados en el tiroteo, dijo la policía.

De la redada al tiroteo

Preliminarmente, la policía indicó que los agentes se acercaron a una camioneta blanca, pero este intentó atropellarlos. Los agentes dispararon contra la camioneta, que aceleró hasta detenerse en una zona boscosa, según la policía.

"Temiendo por su vida y la seguridad pública, los agentes de ICE dispararon sus armas de servicio a la defensiva, alcanzando al conductor. Sousa-Martins estrelló su camioneta contra dos edificios, hiriendo al pasajero", señaló ICE en un comunicado.

Al solicitarles comentarios, los funcionarios del Departamento de Seguridad Nacional indicaron que los dos civiles involucrados en el altercado con el ICE se encuentran en Estados Unidos sin autorización. No indicaron si alguno de los hombres había sido arrestado.

“Los esfuerzos continuos para alentar a los inmigrantes ilegales y a los agitadores violentos a resistir activamente al ICE solo conducirán a más incidentes violentos”, dijo la subsecretaria Tricia McLaughlin en una declaración.

La policía de Anne Arundel dijo que investigará el tiroteo, mientras el FBI investiga la presunta agresión a los agentes y ICE realiza una investigación interna.

Con información de: N+ y AP

