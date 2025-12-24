Declaran Estado de Emergencia en California por Tormenta Invernal en Víspera de Navidad 2025
Elevan alerta por riesgo de inundaciones en algunos condados de California; se espera que la tormenta invernal sea una de las más fuertes en los últimos años para la época de Navidad
El gobernador de California, Gavin Newsom, declaró este miércoles 24 de diciembre el estado de emergencia en varias zonas del estado debido a una tormenta invernal que azota parte de la región en la víspera de Navidad.
Newsom proclamó el estado de emergencia en los condados de:
- Los Ángeles,
- Orange,
- Riverside,
- San Bernardino,
- San Diego y
- Shasta.
"California está actuando de manera temprana y decisiva para adelantarse a las peligrosas tormentas invernales. Estamos trabajando estrechamente con socios locales para proteger a las comunidades y mantener a salvo a los californianos", escribió el gobernador en un comunicado.
Elevan alerta por riesgo de inundaciones
El sur de California se enfrenta estos días a lluvias de gran intensidad y fuertes vientos, lo que incrementa el riesgo de inundaciones, deslizamientos de tierra y un rápido aumento de arroyos y ríos.
Además, las áreas que se vieron azotadas a principios de año por los devastadores incendios de California enfrentan una amenaza mayor de deslizamientos de lodo y flujos de escombros a medida que persisten las lluvias.
Según el comunicado, Newsom ha ordenado a las agencias estatales desplegar recursos de respuesta a emergencias en todo el estado, entre los que se incluyen 55 camiones de bomberos, diez equipos de rescate en aguas rápidas y más de 300 efectivos para proteger a las comunidades y apoyar los esfuerzos locales.
¿Qué significa la declaración del estado de emergencia?
La proclamación del estado de emergencia "permite la rápida movilización de recursos estatales y apoyo a los gobiernos locales", así como el despliegue de la Guardia Nacional de California en caso de ser necesario.
El gobernador instó a los ciudadanos a seguir las recomendaciones de las autoridades locales y estatales de emergencia, así como evitar las carreteras inundadas.
- Las autoridades emitieron órdenes de evacuación para las viviendas en mayor riesgo y recomendaron a los residentes permanecer en casa.
- Se espera que la tormenta invernal, causada por una serie de ríos atmosféricos, sea una de las más fuertes en los últimos años para la época de Navidad.
Con información de: EFE
