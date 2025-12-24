Papa León XIV Celebra Su Primera Misa de Gallo: Mensaje de Navidad 2025 desde El Vaticano

Con un breve mensaje, el papa León XIV comenzó la celebración de la Misa de Noche Buena en la Basílica de San Pedro, una de las celebraciones más importantes del año en el Vaticano.

El papa eligió como mensaje central de estas festividades una frase de San León Magno: "La Navidad del señor es la Navidad de la paz".

Se prevé que tras la misa ,el pontífice imparta desde la logia central la tradicional bendición Urbi et orbi.

Información en desarrollo...