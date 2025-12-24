Liberan 25 Órdenes de Aprehensión por Incendio de Waldo´s, en Hermosillo

La Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora informó que en relación con los hechos investigados por el incendio en el establecimiento comercial Waldo´s el pasado 1 de noviembre del 2025 en Hermosillo, Sonora, fueron libradas por un juez penal un total de 25 órdenes de aprehensión.

Hasta el momento, se han complementado siete órdenes de aprehensión por parte de la autoridad, para las cuales se han autorizado cateos judiciales con la finalidad de ejecutar las investigaciones correspondientes al caso.

Realizarán la primer audiencia por caso del incendio de la tienda Waldo´s

La Fiscalía informó que hoy 24 de diciembre en punto de las 5:00 pm se realizará la primer audiencia por el caso del incendio de la tienda Waldo´s en Hermosillo, ante un juez oral penal. La institución mencionó que emitirán información de seguimiento una vez procesado lo acontecido.

¿Qué se sabe del incendio de la tienda en Hermosillo, Sonora?

El incendio ocurrió en vísperas del Día de Muertos y perdieron la vida 24 personas además de dejar casi una docena de lesionados. Entre las víctimas mortales había:

6 menores de edad

12 mujeres adultas y una de ellas embarazada

6 hombres adultos

