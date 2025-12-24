Hoy Será la Audiencia por Caso del Incendio de Tienda Waldo’s en Hermosillo

A las 5:00 de la tarde de este miércoles 24 de diciembre se celebrará la audiencia inicial por el caso del incendio en la tienda Waldo’s en el centro de Hermosillo, que se cobró la vida de 24 personas y dejó más de una decena con lesiones.

La Fiscalía General de Justicia del Estado confirmó que la audiencia a cargo del Juzgado Oral Penal de Hermosillo será llevada a cabo de manera virtual a través de Zoom y estará disponible únicamente para las partes involucradas.

Entre tanto, la autoridad investigadora señaló que los detalles y avances obtenidos sobre el caso se darán a conocer tras el desarrollo de la audiencia, en la que se buscará el deslinde responsabilidades por la tragedia ocurrida el sábado 1 de noviembre pasado, en el centro de la capital sonorense.

Encontraron documentación apócrifa durante investigación por el incendio de la tienda Waldo´s

Poco más de un mes de la tragedia en la tienda Waldo’s en el Centro de Hermosillo, la Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora informó que en la investigación detectó documentación apócrifa que fue empleada para la operación del establecimiento.

El fiscal general de Justicia del Estado, Gustavo Rómulo Salas Chávez, informó que se ha recabado información legal y regulatorio, como actas constitutivas, dictámenes de los dispositivos del sistema contra incendios y Protección Civil, así como documentos de vital importancia.

Derivados de estos trabajos, entre los hallazgos más relevantes, hasta el momento, se ha identificado el uso de documentación apócrifa así como de un documento en particular que fue utilizado para realizar trámites oficiales y cuyo contenido no coincide con la realidad.

Reportero: Gustavo Moreno N+

Historias recomendadas:

JGMR